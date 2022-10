Barby Franco celebró hoy junto a su pareja, el Dr. Fernando Burlando y sus amigos más cercanos, el baby shower de su primera y muy anhelada hija.

La modelo y amiga de Pampita, espera con mucha alegría y esperanza a su primera hija. La bebé llegará a su vida, luego de muchos años de desear la maternidad y de pedirle a la Virgen de Luján la posibilidad de ser madre.

Todas las fotos del baby shower de Barby Franco.

Barby Franco contó que se comerá la placenta, de esta forma, la modelo y bailarina se unirá a la tendencia de las nuevas mamitas que eligieron hacerlo, como fue el caso de Evaluna, Kim Kardashian, Alicia Silverstone, Jennifer López, la exintegrante del grupo musical Rebelde Anahí, entre otras más.

La modelo contó también, que, el parto está programado para el 29 de diciembre. Actualmente tiene 31 semanas; es decir, 7 meses y medio; pero, todavía no sabe si nacerá de manera natural o por cesárea, así lo dejó ver en un ida y vuelta que tuvo con sus seguidores en Instagram. "Todo depende de ella. Si está bien posicionada. Obviamente vamos a intentar ir por parto natural. Pero, no tengo ni idea del grado de dolor, si hay dolor o no".

Burlando está con Juan Tiberio y su hijo Antonio.

Fernando Burlando ya comienza a vibrar la paternidad. Si bien el prestigioso abogado tiene dos hijas mayores, que rondan los 28 y 30 años, la pareja de Barby se mostró muy cercano a Antonio, el hijo de su colega Juan Tiberio, quien trabaja en su estudio de abogados.

Barby Franco fue peinada por George Rodríguez y peinada por Cristián Fernández. El vestido que lució es un modelo de Ibraina.

Nicolás Peralta, Barby Franco y Sofía Macaggi.

Barby Franco dejó pistas del nombre que podría llevar su hija

Una de las decisiones más importantes a tomar cuando se espera un bebé, es el nombre que va a llevar. En para algunas personas es un tema que ya tiene más claro, para otras es toda una odisea y para algunas parejas, el ponerse de acuerdo en la elección final representa todo un desafío.

Sobre el nombre que llevará la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, la famosa modelo ha sido clara en afirmar que no lo tiene aún definido, pero, sí acotó que tiene una lista de 15 nombres preseleccionados.

Barby cuenta, que le pidió muchas al cielo que le concediera el milagro de ser madre, casualidad o causalidad, en la peregrinación a Luján del año pasado, la modelo hizo el recorrido con Pampita y a los dos meses de haberlo hecho, quedó en embarazo. "Llamalo milagro, llamalo cómo quieras, pero sucedió".

La anterior declaración de Barby Franco, podría ser una pista del nombre que llevará su hija. La segunda pista, fue esta declaración que dio en su cuenta de Instagram cuando le preguntaron por el nombre de su bebé. "Me llamo Luján porque mi mamá en su momento también había hecho lo mismo (Peregrinar a Luján). Había ido caminando a pedir y bueno acá estoy yo".