Lali Espósito, cantante y actriz, reconocida en toda iberoamérica, cumplió el pasado 10 de octubre, 31 años de edad. La famosa artista compartió de manera reciente el book de fotos de lo que fue el festejo y la celebración de su aniversario.

"Cumplí años y célebre llena de amor", fueron las palabras con las que Lali Espósito saludó a sus fans desde Instagram. Con el corazón emocionado y rodeada de amigos y con mucha comida a su disposición, la cantante de Disciplina festejó como se debe.

Todas las fotos del cumpleaños de Lali Espósito: "Soy feliz".

La artista recibió su cumpleaños con una remera blanca estampada con la figura de la cantante Christina Aguilera. También, lució una pollera mini corta en color blanco.

Ya entrada la noche, Lali disfrutó de una fiesta con amigos, y, con una torta con las velas del número 31 y dos bengalas, pidió sus tres deseos. En esa oportunidad, la artista hizo un cambio de look y vistió un elegante y muy osado vestido rosa en tela metalizada.

Lali celebró muy argentino su cumple. Con una picada completa, con hubo de todo, desde papas fritas, pasando por pocholos y hasta sándwiches de miga. Así vivió la celebración de su cumpleaños.

El día de su cumpleaños, Lali dejó algunas palabras de agradecimiento en su cuenta de Twitter. "Gracias, gracias, gracias por todo el amor que estoy recibiendo! Me conmueve lo que leo, lo que expresan. ¡Está siento un hermoso cumple!".

"¡Fue un día muy espectacular! Levante una copa rodeada de mucho amor. Sintiendo la energía de todos los que están en mi vida de una u otra manera. Gracias Soy muy afortunada. Soy feliz", agregó en otro posteo la artista.

Vico D'Alessandro contundente con los rumores romance de Lali Espósito y Peter Lanzani

Luego de que Lali y Peter hayan sido vistos muy juntos en el Festival de Cine de San Sebastián en España y donde las dos figuras argentinas evadieron hablar del tema, el ex Casi Ángeles, Vico D'Alessandro, fue categórico con su opinión.

"Me da lo mismo si están juntos o no, se están divirtiendo cada uno desde su lugar, hace poco pude verla acá en Barcelona a Lali", comentó el actor y agregó, "No tengo información, pero sé que los dos están cada uno rompiéndola en lo que hacen y es lo que me pone más contento, son dos personas que trabajan mucho y le ponen todo”.

Vico dejó en claro que lo que hagan sus amigos, Lali Esposito y Peter Lanzani, juntos o por separado, es algo que a él no le compete, pues hace parte de sus vidas privadas.