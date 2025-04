"Todo invento", desmienten la lista de famosos de MasterChef que Ángel De Brito mostró

Ya comenzó la cuenta regresiva para el inicio de MasterChef Celebrity y Ángel de Brito fue una de las primeras voces que se alzaron para dar la lista de los integrantes del certamen. No obstante, tras su anuncio en LAM, en X, lo acusaron de haber mentido.

Fue el periodista Nacho Rodríguez, quien desde su cuenta personal de X, habría atacado al presentador de América TV. Su posteo tuvo lugar tan solo pocas horas después del anuncio y muchos de sus seguidores se hicieron eco de sus dichos.

Nacho Rodríguez y Ángel de Brito

Desmintieron la lista de famosos de MasterChef que Ángel De Brito mostró

Durante la última emisión de LAM, Ángel De Brito mostró sobres de color papel madera, al mejor estilo de revelación en vivo, con nombres que, ya estarían confirmados o en negociaciones para sumarse a la competencia culinaria de Telefe. Entre ellos se encuentran Sebastián Estevanez, Flor Peña, Lizy Tagliani, Chano, Maxi López, Marcela Feudale y Yanina Latorre.

De acuerdo con su relato, algunos ya habrían sido contactados por Telefe y otros estarían a punto de cerrar su participación. Incluso, destacó que Wanda Nara volvería a la conducción del ciclo, pese a los rumores sobre su alejamiento.

El contrapunto no se hizo esperar. Para Nacho Rodríguez, ninguna de estas figuras está efectivamente ligada al proyecto, y aún no existe un elenco tentativo, ni siquiera en borrador. Su enfoque es claro y es que Telefe estaría aun concentrado en el lanzamiento de La Voz Argentina, y MasterChef Celebrity 2025 todavía no tiene forma definida.

“Toda esta lista de nombres es falsa. Ni de borrador está escrito. Wanda Nara está más afuera de MasterChef Argentina que adentro de Telefe. No hay nada todavía. Están de lleno con La Voz que es lo que se viene a corto plazo. Todo invento para llenar minutos”, lanzó filoso Rodríguez.

Nacho Rodríguez desmintió a Ángel de Brito

Sumado a su descargo, el periodista añadió un meme sobre Soledad Silveyra que dice “hay que seguir estudiando”, en alusión a que De Brito no habría “estudiado” los nombres de los posibles candidatos.

Mientras crece la expectativa por el regreso del exitoso formato de cocina, el cruce entre periodistas acaparó el eje de las miradas y los tweets. Mientras tanto, el canal de los tres círculos de colores aun no dio un comunicado oficial sobre los verdaderos chefs.

La polémica lista de nombres de Ángel de Brito que generó el rechazo de Nacho Rodríguez

Después de que ayer Ángel de Brito trajera la primera lista de convocados a MasterChef 2025, fue desmentido en X por Nacho Rodríguez. Este último le dedicó un fuerte descargo dando a entender que su listado sería erróneo.

