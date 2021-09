Barbie Vélez y Lucas Rodríguez sellaron de amor en una íntima ceremonia que celebraron el martes en un exclusivo salón del barrio porteño de San Telmo. Mediante redes sociales, Barbie Vélez y su mamá, compartieron los momentos previos y el durante de la boda.

Todos los detalles del look de Barbie Vélez en su casamiento por civil

Barbie Vélez se casó por civil con un look muy particular. El vestido de novia que lució la hija de Nazarena Vélez en su casamiento, fue un diseño corto con cuello halter, en color hueso que lo adquirió en Miami. El accesorio que sumó a su look de novia, fue una eslava de plata. El peinado, con el pelo tirante y una cola de caballo, fue obra de Cristian Rey, y el maquillaje estuvo a cargo de Kenny Palacios. Sin dudas, la actriz impactó a sus invitados con su belleza.

Fuentes cercanas a CARAS revelaron que, en la celebración del próximo sábado, Barbie Vélez llevará un vestido de casamiento PRONOVIAS Barcelona, de la reconocida tienda Atelier Recoleta.

“Llegó el gran día!! ¡Gracias a todos por su amor! Gracias a nuestras familias y amigos que fueron imprescindibles en este día. Gracias a TODO el equipo de @janoseventos por ser tan impecables en absolutamente todo, y por la compañía que nos vienen haciendo desde hace meses! Superaron ampliamente nuestras expectativas. Gracias @eventosplanv por estar en cada uno de los detalles, no pudimos haber estado mejor acompañados! Y gracias amor mío por hacerme tan feliz @mr.epuketz. Pd: esto no termina acá, el sábado se sigue festejando” escribió emocionada Barbie Vélez en su publicación de Instagram, junto a una foto abrazando a su esposo.

La sorpresa que le hicieron sus amigas a Barbie Vélez para su despedida de soltera

Barbie Vélez disfruta de las últimas semanas de soltería y, este fin de semana, la despidió a lo grande junto a sus amigas íntimas.

Esta es la segunda despedida de la actriz, ya que celebró una en mayo con un viaje a Miami, y ahora celebró una segunda en la Ciudad.

Con globos, coronas y carteles de "Free Barbie", en alusión al nuevo estado que contraerá pronto la actriz y con un guiño al movimiento "Free Britney", Barbie Vélez celebró junto a sus amigas y compartió en redes postales de la noche en la que sus íntimas la sorprendieron con un paseo en una lujosa limusina blanca por la Ciudad.

