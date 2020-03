Todos los detalles del soñado cumpleaños de quince de la hija de Mabby Autino

Abocada desde el año pasado a la organización del cumpleaños de quince de una de sus hijas, Florencia Markulin (15), Mabby Autino (50) le transmitió desde un principio a su heredera que concebir tal festejo no iba a ser fácil. La compleja situación económica obligó a la maquilladora a bajar costos y truncarle a “Flopy” varios de sus deseos. Pero la cumpleañera, que venía planificando todo con antelación, se armó un Power Point y aceptó el panorama que le planteó su madre asumiendo desafíos: “Está bien, me voy a poner a hacer y vender tortas”, dijo con audacia adolescente y con la fe cristiana que sus padres le inculcaron desde pequeña. Una fe que movió montañas, ya sea económicas como los sorpresivos coletazos del Coronavirus, que hicieron tambalear la fecha elegida del sábado 13 de marzo en el Salón Turf Argentino, del Hipódromo de Palermo.

“Los cumplió el 24 de febrero, pero como sus amigas estaban de vacaciones lo pasamos para el 13 de marzo. Y justo en los días previos surgió la incertidumbre del Coranavirus, hasta que el Gobierno de la Ciudad autorizó reuniones de hasta 200 personas y yo me encargué de confirmarle personalmente a cada invitado. Nos hicieron llenar un formulario de que no habría gente recién llegada del exterior, y por suerte todo salió milagrosamente bien. Si, por todas las circunstancias que pasaron fue un milagro, ya que terminó saliendo una fiesta super deseada, hecha con mucho amor y en la que todos la pasaron muy bien”, detalló Mabby. De inquebrantable devoción católica, Autino se sintió super agradecida por la ayuda y colaboración que recibió de muchas amistades del ambiente. Así, por ejemplo, logró darle a “Flopy” el privilegio de que sus dos vestidos, uno para la recepción y otro para la fiesta, sean obras de prestigiososos diseñadores como Susana Ortiz y Gabriel Lage. Pero lo que más estremeció a la profesional del maquillaje fue un mensaje que recibió en su cuenta de Instagram un domingo después de asistir a misa. Se lo mandó una clienta a la que sólo había atendido una vez, avisándole de que contara con su ayuda económica para concretar la fiesta. “Ese día el Evangelio hablaba de que ‘todo lo que pidas lo recibirás’. Veía el mensaje de esta mujer y no lo podía creer, lo llamé a mi marido, Daniel (Markulin), y le pregunté si estaba leyendo lo que yo leía. La señora me dijo que había pensado mucho en mi, y que de ninguna manera mi hija se podía quedar sin fiesta. Cuesta entenderlo, pero esas cosas pasan”, reveló emocionada.

Sorteados los obstáculos, ese último sábado sin cuarentena en Buenos Aires “Flopy” tuvo su ansiada fiesta. La previa la pasó con su madre en el Hotel Meliá, y los invitados fueron casi todos adolescentes salvo contadas excepciones. “Quise que sea una fiesta de ella, vinieron sus compañeras tanto del colegio anterior como del que se acaba de cambiar. Yo sólo le dije a ‘Cathy’ Fulop (55), que no pudo venir, a mi amiga Adriana Costantini y al PR del Hipódromo, Gustavo Barbosa. También mi otra hija, Camila (16), que no pudo tener su fiesta de quince, la disfrutó un montón”, explicó Mabby, feliz de que su hija haya asimilado “que en la vida, si querés algo, tenés que rezar y luchar por eso”... Y el milagro sucedió