Tomás Holder estalló de furia al ver un informe que se presentó en "Bendita" donde se ponía en jaque el mal momento que vivió cuando sufrió un ataque de pánico por estar bajo efectos de estupefacientes, situación que lo hizo cambiar de manera radical su forma de vivir.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Tomás Holder compartió una imagen de la periodista Cecilia Ruffa con un graph en el que se leía "¿Holder se murió como Rial?" y escribió: "A continuación voy a hacer una historia hablando de gente de mier... como esta".

Tomás Holder.

"Ustedes saben que yo nunca me prendo en los bardos, pero ahora están jugando con la salud de un ser humano, creo que no es algo gracioso", expresó Holder en primera instancia asegurando que cuando se trata de problemas siempre se comunica pero que nadie levanta cuando aporta en causas solidarias.

"Hay periodistas de mier... gente fracasada que labura en esos programas de mier... por dos pesos de mier...", lanzó Holder evidentemente indignado con el informe que compartieron en "Bendita". "Levanten cosas buenas, cuando hago obras de caridad levanten eso que a la gente le ayuda, no toda esta porquería o este circo barato con sus programas baratos de mier...", terminó el influencer.

Tomás Holder dejó en evidencia que "le gusta" Tamara Báez

Llamó la atención que Tomás Holder le diera "like" a una publicación de Tamara Báez, la ex pareja de L-Gante y madre de Jamaica. El influencer se prepara para formar parte del "Bailando 2023" pero no descuida su vida personal.

En la publicación que le gustó a Tomás Holder, se ve a Tamara luciendo una microkini color bordeau y anunciando que va a seguir usando esa cuenta personal. Cabe recordar que tuvo algunos problemas con la cuenta que tiene verificada por lo que se abrió una de respaldo.