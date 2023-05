Tomás Holder se encuentra en bocas de todos desde hace varios días, desde ser el primer confirmado al Bailando 2023 hasta la filtración de un video prohibido junto a la creadora de contenido ‘’Aguz La Tanita’’, pero en las últimas horas las redes estallaron luego que ex participante de Gran Hermano 2022 se burlará de la gente que se levanta a las 07 de la mañana para trabajar y los catalogó como ‘’boludos’’.

En su vídeo de Instagram, el influencer expresa: “Yo no soy el que se levanta a las 7 de la mañana” y añadió: ‘'¡Que boludo lo que hace!’. Yo no soy el que se levanta a laburar a las 7 de la mañana en un trabajo normal ganando un salario normal”, afirmó.

Tras estas polémicas declaraciones, los usuarios no lo perdonaron en lo absoluto y lo empezaron a criticar de arriba a bajo: ‘’Boludo va a ser él por quedar eliminado primero, por segunda vez en otro programa’’, ‘’Pobre pibe, está re perdido’’, ‘’Cuando haces y decís cualquier cosa para llamar la atención’’, ‘’Este chico no debería estar en ningún lado. No es un ejemplo para nadie y es un vago de mierda’’, fueron varios de los comentarios en la red social Twitter sobre Tomás Holder.

¿Qué dijo Tomás Holder sobre la filtración de su vídeo prohibido?

En medio del revuelo que causó su vídeo junto a un influencer de contenido sexual, Tomás Holder se refirió sobre este tema: "¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenos días, primero. Nada, quería salir a aclarar un par de cosas", expresó desde su cuenta de Instagram.

Luego, el ex participante de GH aseguró que no sabe quién pudo filtrar las imágenes: "Se filtró un video mío, teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Gente, yo no lo subí... No subiría algo así".

Tomás Holder y Agustina

"¿Me molesta? No, a mí no me molesta porque soy partidario de que mi cuerpo es arte, siempre lo dije. No hay nada raro, es sexo, es lo normal. Sí, quizás me molesta que al tener seguidores más chicos, vean eso de mi parte. Quizás no se van a sentir del todo cómodos. Les pido perdón si tuvieron que ver eso, si se ofendieron... Pero bueno, nada, salió del alcance de mis manos. Hay gente que por un poco de fama hace lo que puede", cerró Tomás Holder.

D.M