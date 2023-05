La exnovia de Tomás Holder apuntó contra el influencer: "Me dijo de todo adelante de mi mamá"

Tomás Holder está en un momento álgido a nivel laboral y exposición mediática. Comenzó en TikTok, red social en donde adquirió mucho reconocimiento por parte del público joven, y luego entró a la casa de Gran Hermano, donde terminó de explotar toda su popularidad, a pesar de su corto trayecto dentro del reality. Cuando llega la exposición, muchas cosas comienzan a salir a la luz, y es así como Paula Balbi salió a contar todo lo que tuvo que sufrir cuando estuvo de novia con él.

A pesar de que mantuvo el silencio por varios meses, Paula Balbi decidió darle una entrevista a Juan Etchegoyen y dar todos los detalles de la violencia que sufrió por parte de Tomás Holder. "Fue violento de manera verbal y eso, a veces, duele más que lo físico. De la cabeza yo estaba re mal, la pasé mal, me hacía la cabeza por todo y no podía dormir. Fue duro y un calvario", comenzó a relatar con clara sensibilidad en su voz.

Tomás Holder en Instagram

Después, siguió explicando cómo su relación con Tomás Holder se volvió sumamente violenta. "Te lo puede decir mi familia y mis amigos, la pasé mal. Se tornó muy fea la relación, al principio estaba en una situación un poco vulnerable y él me hizo súper compañía, y se lo dije. Al final fue muy feo y la verdad que la pasé mal", explicó Paula Balbi, aclarando que al comienzo el exparticipante de Gran Hermano se portó muy bien con ella, por lo que le sorprendió que la relación terminara como terminó.

Luego de dar este estremecedor testimonio sobre su relación tóxica con Tomás Holder, Paula Balbi decidió volver a hablar sobre el tema y dio aún más detalles de lo que tuvo que atravesar. Fue en Entrometidos en la Tarde que la influencer dio su testimonio y reveló un fuertísimo episodio que padeció.

Tomás Holder y Paula Balbi

"Mis amigas me decían que no tenía que seguir, pero lo que detonó fue algo que hizo adelante de mi familia. Estábamos en mi casa, en diciembre, y yo estaba en la pileta. Subí una foto en malla y bueno, obviamente hubo un quilombo terrible", comenzó relatando Paula Balbi sobre la reacción de Tomás Holder al ver una foto suya en malla en Instagram.

Con respecto a este episodio, siguió: "Me empezó a decir de todo adelante de mi mamá y mi hermano. Me decía 'sos cualquiera, sos una p...'. Se alteró demasiado y yo le dije a mi mamá que le diga algo porque no sabía cómo reaccionar", expresó la influencer sobre la reacción de Tomás Holder.

Se filtró un video íntimo de Tomás Holder

Entonces, luego explicó cómo su mamá y su hermano lograron calmarlo. "Mi mamá y mi hermano lo ubicaron y le empezaron a hablar. Él después pidió perdón, metió un discurso de manipulación diciendo 'no es fácil ser yo' y todas esas cuestiones", dijo Paula Balbi.

También habló sobre su vínculo con la mamá de Tomás Holder. "A la mamá de Tomás solamente la vi dos veces y fueron en el programa. Cuando lo despedimos y cuando fuimos a buscarlo cuando quedó eliminado", relató Paula Balbi. Después, añadió: "Cuando le agarró el brote psicótico la llamé, Tomás la vio y se volvió a alterar. Lo pude calmar después de cuatro horas y se volvió a alterar cuando la vio. Ahí su mamá lo llevo y gracias a dios, desde ahí, no supe más nada de él", sentenció.

