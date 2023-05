Tomás Holder es uno de los personajes que más polémica causó dentro y fuera de la casa de Gran Hermano. A pesar de ser el primer eliminado del reality de convivencia, su forma de ser y de vivir la vida lo mantienen vigente en los medios.

En esta oportunidad, llamó la atención que Tomás Holder le diera "like" a una publicación de Tamara Báez, la ex pareja de L-Gante y madre de Jamaica. El influencer se prepara para formar parte del "Bailando 2023" pero no descuida su vida personal.

El "me gusta" de Holder.

En la publicación que le gustó a Holder, se ve a Tamara luciendo una microkini color bordeau y anunciando que va a seguir usando esa cuenta personal. Cabe recordar que tuvo algunos problemas con la cuenta que tiene verificada por lo que se abrió una de respaldo.

Por su parte, Holder no hizo ningún comentario en dicho posteo, pero su "like" no pasó desapercibido. Aunque Tamara tampoco reaccionó por lo que parece no haberse dado por enterada del gesto del ex "Gran Hermano".

Tomás Holder.

Julieta Poggio habló sobre el video prohibido de Tomás Holder y sorprendió con una revelación

Al ser consultada por el video viral de Holder teniendo relaciones con una joven, Julieta Poggio reveló que vio el material y que ocurrió en el peor momento. "Una amiga me mandó el link y tuve la desafortunada suerte de abrirlo en el cumpleaños de la cena familiar de mi hermana, o sea, imagínate lo que fue, muy desafortunado el momento, pero bueno, qué sé yo", expresó Julieta.

Luego, la actriz analizó la reacción deTomás Holder con respecto a la viralización de este material: "Con la respuesta de aquel día no lo veo tan preocupado, así que... No sé cómo se habrá filtrado, pero de verdad no creo que haya sido por su parte”, aseguró.