Yanina Latorre liquidó a Tomás Holder por sus dichos contra los trabajadores

Yanina Latorre dedicó a Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano 2022, unas lapidarias palabras luego de que el joven se burlara de los trabajadores que se levantaban a las 7 de la mañana.

Desde su programa radial en "El observador" por la 107.9, la esposa de Diego Latorre dijo: "Se puso a tratar de boludo al que se levanta a las 7 de la mañana para laburar. Este es un tarado que un día apareció en TikTok, que por ahí tiene 3 canjes y gana 3 pesos. Entró a la casa de Gran Hermano, salió primero y se cree vivo porque la gente lo sigue".

Yanina Latorre

Antes de finalizar, Yanina Latorre agregó: "Y ahora 'yo no me levanto a las 7 de la mañana para laburar'. Es un delirio. Es verdad, hay momentos que lo pegás. En Gran Hermano te juntás con 10 boludos, te hacés famoso, salís en redes sociales. Por ahí le tocan dos laburos, 3 presencias... Pero eso no es sinónimo de éxito. Quiero saber cuánto duran, ¿para qué sirven? ¿Dónde está la constancia? ¿El laburo? Yo te voy a decir una sola frase y con esta te la cierro: para ser pelotudo seguí a Tomás Holder".

Las polémicas palabras que usó Tomás Holder

Hace varios días que Tomás Holder se encuentra en boca de todos. Primero, con el video de alto contenido erótico que tuvo con Agustina alias "Tanita" que se difundió por las redes sociales.

Luego, como si esto fuera poco, dejó unos polémicos dichos sobre los trabajadores: ‘'¡Que boludo lo que hace!’. Yo no soy el que se levanta a laburar a las 7 de la mañana en un trabajo normal ganando un salario normal”, agregó en forma de burla para aquellos que madrugan para sacar el país adelante.

Ante estos polémicos dichos, los usuarios de Twitter reaccionaron: ‘"Boludo va a ser él por quedar eliminado primero, por segunda vez en otro programa’’, ‘’Pobre pibe, está re perdido’’, ‘’Cuando haces y decís cualquier cosa para llamar la atención’’, ‘’Este chico no debería estar en ningún lado. No es un ejemplo para nadie y es un vago de mierda’’, ente otros tuits en referencia a al video de Tomas Holder.

J.M