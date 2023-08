Tomás Holder revela detalles sobre su cruce con Sabrina Rojas

En el reciente programa de “El Debate del Bailando”, se desencadenó un intenso intercambio de palabras entre Tomás Holder y Sabrina Rojas. El exparticipante de Gran Hermano respondió de manera contundente a las declaraciones de la actriz.

El conflicto tuvo su origen en una conversación sobre las experiencias de aislamiento que los participantes habían experimentado durante su participación en "Gran Hermano". En medio de la discusión, Rojas mencionó que Holder solo estuvo una semana en el reality, lo que generó una fuerte reacción por parte de Tomás, tratándola de “señora”.

En ese contexto, la actriz respondió furiosa. "Ah, ¿soy señora? Mirá, yo te voy a decir algo. En algún momento vas a ser señor. No lo sos porque moriste joven. Todos vamos a ser señores. Con la edad no me rompas los huevos"

Tomás Holder en El Debate del Bailando

Las declaraciones de Holder en LAM

En una reciente aparición en LAM, Tomás Holder respondió a las críticas recibidas por su enfrentamiento con Sabrina Rojas. Ángel De Brito cuestionó al exconcursante de Gran Hermano sobre su uso del término "señora" en la discusión, a lo que Holder explicó que lo usa con respeto y no con intención de ofender. Además, De Brito le señaló que algunas personas podrían interpretarlo como un trato despectivo hacia la edad, a lo que Tomás respondió que él también llegará a ser un "señor" en algún momento.

También, Holder mencionó que cada vez que se expresaba, sentía que sus palabras eran malinterpretadas o sacadas de contexto, lo que aumentaba las tensiones en los intercambios.

Su participación en "El Debate del Bailando" lo ha llevado a intercambiar fuertes palabras con varios invitados. Además, exparticipante de Gran Hermano ya se había enfrentado previamente a diversas figuras mediáticas, incluyendo a Yanina Latorre y Kennys Palacios.

P.C