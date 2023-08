Tomás Holder es una de las figuras más polémicas que surgió en Gran Hermano 2022. A pesar de que solo duró una semana dentro de la casa más famosa del país, tomó un gran reconocimiento y ganó muchos fans que lo apoyan. Luego de esto, Marcelo Tinelli lo confirmó para el Bailando 2023 y el influencer se mostró muy emocionado. Y como quiere sacar lo mejor del reality, ya se enfrentó con Kennys Palacios, otro de los confirmados.

Luego de muchos años como estilista de Charlotte Caniggia, Wanda Nara y otros famosos, Kenny Palacios logró obtener gran reconocimiento cuando se presentó en LAM a hablar algunas intimidades de los famosos. Por eso, fue confirmado para el Bailando 2023, donde estará demostrando cuanta destreza tiene para bailar.

Tomás Holder arremetió contra Kennys Palacios

Pero por supuesto que el reality de Marcelo Tinelli no es simplemente bailar, sino que también requiere tener tema para hablar en la previa, y obvio que los conflictos siempre sirven para esto. Por eso, Tomás Holder apuntó contra Kennys Palacios, y él se la devolvió con todo.

El filoso intercambio entre Tomás Holder y Kennys Palacios antes de comenzar el Bailando 2023

Como ya falta poco para que arranque el Bailando 2023, muchos medios le consultan a los participantes cuáles son las expectativas, sensaciones y predicciones para este certamen. Cuando fueron a preguntarle a Tomás Holder, él planteó que veía como primer eliminado a Kennys Palacios.

Fue LAM, el picante programa de chimentos de Ángel De Brito, que le sacó esta polémica declaración a Tomás Holder. Entonces, desde las redes sociales, el Ejército de LAM siguió el tema y le consultaron a Kennys Palacios qué opinaba al respecto. "Holder dijo que te veía primer eliminado del Bailando", le comentaron con mucha cizaña.

La respuesta de Kennys Palacios

Muy lejos de sentirse intimidado, Kennys Palacios respondió mucho más picante. "Ah seguro porque no lo registro, o me ve fuerte", escribió el peluquero de Wanda Nara.

Tomás Holder contra Kennys Palacios

"¿No me registra un peluquero? Decile que media Argentina si...", tiró muy filoso Tomás Holder. Pero la cosa no quedó ahí, sino que el influencer siguió arremetiendo contra Kennys Palacios y en las redes sociales dijo: "GH o no, ya tenía un nombre antes de todo esto... Ser la sombra de Wanda Nara, qué feo debe ser... Después te firmo un peine".

NL.