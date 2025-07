Tomás Yankelevich reveló el rol clave que tuvo Mila en Margarita: “Surgió de ella”

Tras el estreno de Margarita en 2024, Tomás Yankelevich reveló el rol clave que tuvo la observación de su hija Mila Yankelevich durante la edición de la serie. El comentario de la niña surgió en medio de una dinámica familiar que ayudó a que el proceso creativo de la serie tuviera en cuenta detalles que posteriormente marcaron la diferencia.

Luego del lanzamiento de Margarita en 2024, Tomás Yankelevich compartió una experiencia íntima que dejó huella en el detrás de escena de la serie. En plena etapa de edición, una observación espontánea de su hija Mila aportó una sugerencia que terminó influyendo en el desarrollo narrativo. El comentario llegó durante una dinámica familiar que aportó la mirada de la niña en el desarrollo creativo.

En agosto de 2024, el productor compartió una anécdota que hoy adquiere un valor especial tras el fallecimiento de la niña en un incidente náutico el pasado 28 de julio. En medio de sus vacaciones, la menor cayó de un velero luego de que una embarcación de mayor tamaño las embistiera.

En una entrevista en OLGA, Tomás Yankelevich contó cómo sus hijos participaron en la revisión de los episodios, y cómo una observación de Mila, su hija menor, terminó influyendo directamente en la narrativa de la serie. “Mis hijos me ayudaron a ver los videos y hacer algunas notas para pasarlas a los editores”, relató.

A pesar de que la pequeña ya sabía leer, no lo hacía con rapidez, por lo que señaló que en las escenas con que había celulares no llegaba a entender qué estaba pasando. “Me dijo que, al haber tantas interacciones con celulares, no llegaba a ver qué sucedía”. A partir de ese comentario, el equipo decidió incorporar una voz en off en esos momentos, para que los espectadores más pequeños pudieran seguir la historia sin perderse detalles. “Surgió de ella”, remarcó.

En la misma línea, destacó que ver los 40 capítulos de Margarita con su hija le ayudó a tener en cuenta detalles que para alguien adulto ya es algo cotidiano. “Porque son detalles que uno pasa por alto al poder leerlos, y hay que tenerlo en cuenta porque tenés un target de 6 años que ven Margarita”, comentó Tomás Yankelevich.

La participación de Mila en este proceso fue parte de una dinámica familiar que combinaba trabajo y momentos compartidos. Desde pequeña, mostró un gran interés por el mundo creativo de su papá y su abuela, Cris Morena. En agosto de 2024, la menor viajó a Buenos Aires junto a su papá para asistir al estreno de Margarita y al ‘Cris Morena Day’ en el Gran Rex, donde subió al escenario junto al elenco para cantar “Hay un cuento”.

Ese recuerdo se resignificó tras el trágico accidente náutico ocurrido en Miami el 28 de julio de 2025, en el que la niña perdió la vida a los siete años. Ella estaba participando de un campamento del Miami Yatch Club cuando el velero en el que navegaba fue embestido por una barcaza. El hecho dejó como saldo dos víctimas fatales y varios heridos.

Tomás Yankelevich reveló en una entrevista con OLGA cómo Mila ayudó a la edición de la serie de Margarita. Su participación, en medio de una jornada familiar con su papá, ofreció una mirada infantil que ayudó a ajustar aspectos clave del proyecto para que pueda ser disfrutado por todas las edades.

