Toto Kirzner y Minerva Casero enfrentan rumores de crisis: los motivos

Ayer no fue un día más en la vida de Tomás "Toto" Kirzner, el hijo de Adrián Suar y Araceli González ya que cumplió 22 años y recibió el cariño de sus amigos y su familia en las redes sociales. Pero algo le llamó la atención a sus fans y también a "Chusmeteando", la cuenta de Instagram, quienes notaron que algo faltó y ese algo fue el saludo de su novia, Minerva Casero quien no lo homenajeó en las redes y a partir de allí todos se preguntan si la pareja sigue en pie.

Tanto Araceli como Adrián, Fabián Mazzei, marido de "Ara", y Florencia Torrente su hermana, hicieron emotivos posteos en sus cuentas de Instagram para homenajear al cumpleañero, mientras que Minerva se llamó a silencio. Hasta donde se sabía la actriz y el actor estaba conviviendo desde hace dos años y hasta habían adoptado un gato a quien llamaron "Loto".

Pero no sólo llamo la atención que ella no lo saludara en las redes, sino que él tampoco compartió una foto con ella ¿terminó la relación? ?hay crisis?, solo ellos lo saben. Por su parte su padre orgulloso subió una foto con su hermana Margarita y le escribió: "Feliz cumple Toto, orgulloso de todo lo que sos, buen hijo, buena persona, bueno y generoso con todo el mundo, pero lo más orgullo me da a mi es que tengo un hijo muy gracioso jajajaja nunca pierdas el humor y esa risa tan pura que tenes, te amo". También hizo un emotivo posteo Florencia y su madre.