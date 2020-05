Toto Kirzner habló de cómo vive Adrián Suar la difícil crisis con las ficciones de televisión

En medio de la cuarentena preventiva y obligatoria por el coronavirus, Tomás “Toto” Kirzner habló sobre su padre, Adrián Suar, y contó cómo se encuentra anímicamente en medio de la crisis de Polka.su producctora, tras la cancelación de “Separadas” y un futuro incierto frente a la pandemia.

“En mi posición es muy difícil discernir porque tengo a mi padre involucrado. Como mi viejo es consiente y todos somos conscientes que es una tragedia porque nadie sale victorioso de esto. No me meto en lo empresarial porque no me corresponde. Yo hablo con mis compañeros, amigos actores, hablo con mi viejo desde su lado. Están todos muy tristes por la situación”, comenzó el joven actor en una entrevista con Juan Etchegoyen de Radio Mitre.

“Desearía que sea diferente todo pero es la situación que nos topó por delante. Es ajena y nos excede. Es un tema económico porque el mundo frenó. Si la rueda frena no avanza y se frenó por un palo que se llama coronavirus”, continuó Toto en su reflexión.

En este sentido, afirmó: “Es una situación muy particular pero uno siempre tiene que ser optimista más allá de lo que le esté ocurriendo ante la adversidad. Revertir esa adversidad y transformar ese hecho espantoso y karmático y reinventarse. En ese sentido, mi viejo siempre es optimista y es lo que todos debemos hacer. Yo estoy contento porque tengo amigos actores que están optimistas y porque mi papá está optimista. Es importante no ver sufrir a mis allegados”.

“Yo no sabía que mi papá había ido a la Casa Rosada. Me parece genial que estén buscando una solución que sea efectiva para todos. Es una situación que excede y mucho el coronavirus”, concluyó sobre el encuentro de empresarios televisivos con el Gobierno.