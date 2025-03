Susana Giménez atraviesa un difícil momento personal y profesional tras la pelea con su nieta Lucía Celasco, y su rol en la grilla 2025 de Telefe. La conductora, que es uno de los emblemas de la televisión argentina, estaría atravesando su peor momento profesional según Gustavo Descalzi.

La diva de los teléfonos este año ya no estaría como entrevistadora ni vería estrellas desfilar por su famoso sillón. La ex vedette, conductora y actriz, además de mantener una mala relación con su nieta ahora se enfrentaría al canal de los tres círculos por sostener su show, el cual es uno de los baluartes del canal junto con Santiago del Moro con Gran Hermano.

Susana Giménez, la diva emblemática de Telefe no estaría en la grilla 2025

Telefe no tendría a Susana Giménez en su grilla 2025: los motivos

El periodista Gustavo Descalzi, en diálogo con Mitre Live, el ciclo presidido por Juan Etchegoyen, reveló detalles sobre la tensa relación entre Susana Giménez y Telefe. Según él, la diva de los teléfonos no cerró un buen 2024, ya que realizó once programas que habrían terminado arrojando pérdidas al canal de Paramount.

“Susana cerró en 2024 once programas. Y esos programas que hizo dieron pérdida. Todo está documentado”, aseguró, desde Punta del Este, Descalzi. “El costo de esos programas fue tan grande que la venta publicitaria solo cubrió el 40%", indicó el cronista. Esto deja a la diva en un panorama incierto de cara al 2025, que ya lleva consigo tres meses.

No obstante, a pesar de que él asevera que no se realizará el programa, adelantó por el contrario que hay posibilidad de que Susana realice algunos especiales. Aunque no se espera que tenga el formato tradicional ni con la misma cantidad de invitados de lujo con los que contaba.

Sumado a ello, la relación de la entrevistadora con Telefe parece estar pasando por un momento de discrepancias. Descalzi aseguró que el canal le ofreció a Susana un nuevo formato, el cual la conductora ya habría descartado. Sin embargo, Telefe estaría preparando un fuerte lanzamiento para mayo y abril en el cual apuestan a su éxito.

En cuanto a los contenidos de estos especiales, el periodista señaló que podrían estar protagonizados por figuras internacionales, como Gloria Estefan y Emilio Estefan, quienes mantienen una estrecha relación con la conductora. Otra de las opciones que se barajan es un especial sobre la familia Messi, o incluso sobre la familia Montaner.

Tras su conflicto con su nieta, Susana Giménez recibe otra mala noticia la cual es que Telefe no la tendría en su grilla 2025 según Gustavo Descalzi. El canal extranjero consideraría otras opciones para sus programas durante este año los cuales no incluirían a la diva.

