Susana Giménez y su nieta, Lucía Celasco están enfrentadas. En las últimas horas trascendió el sorprendente motivo de la pelea familiar. La conductora y su segunda descendencia se encuentran atravesando un período de crisis.

La joven de 31 años habría cometido un error y la diva de los teléfonos no pudo perdonarla. Ambas a pesar de que en el pasado mostraron una relación amena, hoy su vínculo se habría deteriorado y de ello surgieron las rispideces.

Susana Giménez y Lucía Celasco

Por qué Susana Giménez y su nieta, Lucía Celasco están enfrentadas: la insólita razón

Se dio a conocer el motivo por el que Susana Giménez y su nieta, Lucía Celasco, están enfrentadas. La conductora de Telefe y la diseñadora de moda están en un momento tenso en su trato de parentesco. La hija Mercedes Sarrabayrouse cometió una grave falta que la puso en deuda con su abuela. Esta última se vio ofendida debido al polémico trato de su nieta, y esto ocasionó que ambas sigan sus vidas por senderos distintos.

La panelista May Martorelli, de Arriba Argentinos, amplió la información sobre el escándalo intrafamiliar. Así como también esbozó cuál fue la acción que habría motivado a Susana Giménez a tomar distancia de su nieta. "Típica pelea entre dos generaciones", adelantó desde el panel.

“Se conoció que la hija de Mecha (Sarrabayrouse) no fue al cumpleaños de Susana. Y ella no se lo perdonó. Esto desató una crisis entre abuela y nieta”, comenzó retratando la periodista sobre la fuerte pelea que la dama de las entrevistas habría tenido con Lucía Celasco.

“Es el típico reclamo que te hace tu abuela de ‘yo a tu edad tenía hijos, laburaba, hacía esto y lo otro’. Parece que ‘Susi’ no le perdona”, lanzó filosa May Martorelli. “Ella no le perdona que tenga otro tipo de vida”, explicó. “(Lucía) se dedica al local de ropa, al modelaje y parece que intentaron en un momento la convivencia pero Susana le dijo ‘te vas’ y así están”, acotó la panelista.

Lucía Celasco y Susana Giménez

Susana Giménez y Lucía Celasco se encuentran enfrentadas debido al preocupante motivo de que no pudieron saldar sus diferencias en la convivencia.

Ambas hoy no tendrían una buena relación y la conductora se habría ofendido por la actitud de Lucía. La hija de Mercedes Sarrabayrouse y Eduardo Celasco no fue a celebrar un año más de vida a la diva e incluso también trascendió que podría haber estado involucrada en el video íntimo que se filtró de Susana Giménez.

C.G.