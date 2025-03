La historia de Delfina Blaquier y su relación con Meghan Markle: más allá de la amistad

En las últimas horas, se estrenó en Netflix la esperada serie “Con amor, Meghan”, protagonizada por la duquesa de Sussex. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los espectadores argentinos fue la presencia de una reconocida empresaria del país: Delfina Blaquier, esposa del polista Nacho Figueroa, quien comparte una entrañable amistad con Meghan Markle.

Durante el cuarto episodio de la serie, Markle y Blaquier aparecen juntas en la cocina, preparando una receta mientras comparten detalles sobre cómo se conocieron y cómo nació su amistad. A lo largo de la conversación, ambas revelan que están unidas por su amor a la naturaleza y que disfrutan realizando excursiones juntas. Además, la ex actriz de Suits destacó su fascinación por el acento argentino, al que describió como “precioso”.

Delfina Blaquier, de la aristocracia argentina a la élite de Hollywood

Blaquier y su esposo mantienen una relación cercana con Meghan y el príncipe Harry desde hace años, ya que suelen coincidir en distintos eventos de polo alrededor del mundo. A sus 44 años, Delfina se ha destacado en múltiples áreas: es empresaria, fotógrafa y ex atleta de alto rendimiento. Proveniente de una familia aristocrática argentina, actualmente reside en Estados Unidos junto a su esposo y sus cuatro hijos: Hilario, Aurora, Artemio y Alba.

Delfina Blaquier junto a Meghan Markle

Antes de adentrarse en el mundo empresarial, Delfina tuvo una destacada carrera en el atletismo. Ganó la medalla de oro en el Campeonato Sudameticano de Atletismo Sub-18 en 1996, obtuvo plata en la edición de 1997 y en 1998 alcanzó el octavo puesto en el Mundial de Atletismo Sub-20. En 2018, decidió incursionar en el mundo de la moda y lanzó “Achaval Pampa”, una línea de ropa inspirada en la estética campestre.

Su participación en la serie de Meghan Markle no pasó desapercibida. A través de sus redes sociales, Blaquier expresó su emoción por el proyecto de su amiga: "¡Estoy orgullosa de vos! Verte poner tu corazón en este proyecto con tanta pasión, propósito e intención es increíble. ¡Estoy emocionada de que todos puedan ver y experimentar este hermoso viaje!".

Meghan Markle y su experiencia con el mate argentino

Uno de los momentos más divertidos del episodio fue cuando Meghan Markle se animó a probar el mate de la mano de Blaquier. “Me dijeron que si no eres de ahí y no lo has probado antes, vas a creer que sabe a soga. A cuerda. No se equivocaron", comentó con humor la duquesa. Sin embargo, reconoció que con el tiempo le encontró el gusto y valoró la tradición de compartirlo en comunidad.

Meghan Markle

Con esta participación, Delfina Blaquier suma un nuevo hito a su historia personal consolidándose como una de las figuras argentinas con más vínculos en la élite internacional, destacándose su relación con Meghan Markle.

N.L