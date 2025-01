El reconocido conductor de televisión Alejandro “Marley” Wiebe anunció el pasado sábado 28 de diciembre de 2024 el nacimiento de su segunda hija, Milenka, a través de sus redes sociales. Desde entonces, ha compartido con sus seguidores los primeros momentos de la vida de la pequeña. Sin embargo, esta exposición pública generó una ola de críticas, tanto de usuarios como de figuras del espectáculo, quienes lo acusaron de mediatizar su paternidad.

Entre las críticas destacaron las de la actriz Malena Pichot, quien expresó su indignación por la forma en la que Marley retrató el nacimiento de su hija mediante publicaciones en redes sociales. Asimismo, el periodista Daniel Gómez Rinaldi señaló su descontento por la creación de una cuenta de Instagram para la recién nacida.

Marley enfrentó las críticas por mediatizar el nacimiento de su hija Milenka

Frente a esta situación, Marley no tardó en responder. Desde Tulsa, Oklahoma, donde se encuentra, dialogó por videollamada con LAM (América TV) y defendió su postura: “Jamás va a pasar que toda la gente esté de acuerdo con uno, eso no va a pasar nunca en la vida, ni en Argentina ni en ningún país del mundo. Con respecto al método (subrogación de vientre), cada uno puede elegir el que quiera. Yo también pensé en adoptar”.

Consultado por Ángel de Brito sobre las críticas específicas de Pichot y Gómez Rinaldi, Marley afirmó: “No me llegaron sus críticas, pero la verdad es que…” a lo que De Brito sumó: “Que te chu... un huevo”. Entre risas, Marley respondió: “Claro, sí, imaginate que yo estoy feliz con mi hija”. Sin embargo, reconoció que “es totalmente válido que alguien no esté de acuerdo” con su decisión de mostrar cada momento de la llegada de Milenka.

Marley con Milenka.

Además, el padre de Mirko Wiebe aseguró que no todas las reacciones fueron negativas. “Hubo mucha gente que me agradeció. Me dijeron 'está bueno que estás mostrando todo esto'. Hay muchas personas que se animan a hacerlo después de que uno lo muestra. ¿Sabes la cantidad de personas que quieren ser padres ahora y capaces están solos?”, reflexionó.

Marley también aprovechó para hablar de la exposición de su hijo mayor, Mirko, en redes sociales. Explicó que está atento al bienestar del niño y que, por ejemplo, mantiene un diálogo abierto con las maestras de su escuela. “Siempre les digo: 'Si ustedes ven que algo le hace ruido a Mirko con respecto a la exposición, yo siempre estoy listo para cerrar la cuenta'”, reveló.

Marley con sus dos hijos: Mirko y Milenka.

En este sentido, el conductor de Telefe recordó una anécdota de Mirko y la exposición: “Cuando era muy chiquito, tenía dos años, estábamos en la playa y la gente venía a sacarse fotos, y él decía 'foto, no'. Ahora es al revés. Ahora él ve que yo me saco una foto y se apura para agregarse porque él también quiere salir. Él lo ve como un juego”.

De esta manera, Marley reafirmó su postura frente a las críticas y enfatizó que seguirá compartiendo momentos de su vida con sus hijos siempre que esto no comprometa su bienestar. Para él, esta exposición también representa una herramienta valiosa que podría ser útil para su futuro.