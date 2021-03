Tras el escándalo, Martín Redrado dio una dura advertencia a Luciana Salazar

Luciana Salazar y Martín Redrado fueron noticia una vez más luego de que se conociera la información de que el escándalo que protagonizaron el último fin de semana tras ser visto con una mujer en Miami, terminaría en la justicia.

Según expresó Fernando Burlando a Intrusos, el economista denunciaría a la conductora por "hostigamiento" y "ataque sistemático". Así lo informó el letrado, quien lo representa legalmente, y fue contundente al respecto.

"Estamos estudiando estos 'ataques sistemáticos' de Luciana Salazar donde una obsesión para conseguir una pareja estable, y un padre, lo hace víctima permanente a Martín Redrado de esta situación", expresó el abogado.

Por su parte, Ana Rosenfeld es quien defiende a la mamá de Matilda, esta última acusada de extorsionar a Redrado con un video. Conforme a lo aclarado por la abogada, no tiene en su poder ninguna grabación de los protagonistas de esta polémica.

En virtud de la falsa informacion que circula en diferentes medios “Niego categoricamente que exista en mi poder video alguno de @martinredrado y @lulipop07 “ — Ana Rosenfeld (@AnaRosenfeldOk) March 15, 2021

Polémica: así fue el acuerdo entre Martín Redrado y Luciana Salazar que involucra a Matilda

Martín Redrado y Luciana Salazar son los protagonistas de una nueva polémica que generó un gran revuelo mediático.

Después del descargo de "Luli", quien estalló en ira cuando vio al economista en Miami con otra mujer, en Intrusos revelaron detalles de su especial vínculo con Matilda.

La pequeña, que nació mediante un tratamiento de alquiler de vientre en Estados Unidos, mantiene una relación cercana con Redrado y es Luli quien propicia estos encuentros.

"Ana Rosenfeld me dice que ella no es abogada de ninguna de las partes. 'Ellos me buscaron de común acuerdo para que yo haga el contrato de la subrogación de vientre porque es muy complicado hacerlo porque se hacen con las leyes estadounidenses. Es todo un tema'”, contó la periodista Paula Varela en Intrusos.

"Él abonó todo ese tratamiento, pero cuando fue Luciana a recibir a su beba, él no estuvo”, agregó.