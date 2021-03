Escándalo con Martín Redrado: aseguran que Luciana Salazar practicaba "magia negra"

Luciana Salazar estalló contra Martín Redrado en redes sociales, después de que fuera visto con otra mujer en Miami.

La diosa compartió una serie de tweets que terminaron en denuncia y una polémica que ocupó los principales portales. Lo cierto es que, después de este descargo, las versiones sobre magia negra y brujerías comenzaron a correr y, según Cinthia Fernández, Luli llevó adelante esta práctica en reiteradas oportunidades.

“Me están diciendo amigos de Tomás (hijo de Martín Redrado) que cuando él quería salir a la madrugada, o de hecho quería salir con vos, tenía ocupado el auto porque Luciana supuestamente iba a hacer magia negra al barrio de San Martín. Y de hecho, dicen que habría ido junto con la hija a hacer brujerías. No se sabe a quién, pero el auto estaba ocupado. ¿Vos sabés algo de esta versión?”, dijo la angelita ante la presencia de Vanesa Wasinger, ex pareja de Tomás.

“Sí, se hablaba cada tanto de ese tema. Por eso a mí no me sorprendió lo de la brujería. Él me contaba a mí eso. Lo del vaso, limpiezas. Cosas así”, agregó la joven.

Con este testimonio se hizo referencia a la polémica que surgió años atrás, cuando Luciana Salazar descubrió su nombre en un papel en el freezer. "Él me invitó a su casa para ver a Matilda. Fuimos a su casa…En su casa siempre hay helado, así que voy al freezer a buscar y veo un vaso color turquesa tipo de acrílico con mi nombre y mi fecha de nacimiento", había develado por el año 2018.

Luego, aseguró que tenía avales que daban por hecho que había sido él quien llevó adelante estos "trabajos". “Tengo pruebas. Yo me puse mal, me puse a llorar, me puse blanca porque para mí fue un hechizo, una brujería, yo esas cosas no las hago".