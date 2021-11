Tras el estreno de su video acusan a Flor Vigna de plagio a Jimena Barón: la palabra de la Cobra

Ayer Flor Vigna presentó oficialmente su nuevo desafío como cantante y lanzó su primer video clip "Uy" en el que se la ve espléndida y actúa su pareja, Luciano Castro. Este es el primer single de su álbum que tiene 12 temas en total. Ahora luego de llegar a las redes sociales muchos usuarios comenzaron a decir que es un plagio de "La Cobra" de Jimena Barón.

Hoy en "Los Ángeles a la Mañana" habló la jurado de La Academia y dio su opinión: "¿Es verdad que te plagiaron Jimena? preguntó el notero de LAM a lo que ella respondió: "Paren un poco chicos riéndose de la situación que evidentemente no la puso muy cómoda. Empecemos por aclarar que yo no inventé nada", fue lo primero que dijo y amplió...

"Yo no escuché el tema ni vi el video asi que no puedo ponerme a opinar de algo que no se de que se trata. Ella se acaba de lanzar como cantante, no hay que empezar a buscar cosas. Repito no ví el video ni el tema así que no hay nada que les pueda decir·, cerró sonriente.

Te dejamos los dos videos para que puedas comparar y opinar...

Flor Vigna estrenó su nuevo video con Luciano Castro en un evento especial

Flor Vigna presentó oficialmente su nuevo trabajo como cantante y lanzó el video de Uy, su primer single.

La artista fue la protagonista de un evento que se realizó en un bar de Belgrano junto a varias figuras que la apoyaron en esta renovada etapa y donde presentó esa canción, que es parte del primer sencillo con el mismo nombre de 12 temas que fue gestado en la casa quinta, o “bunker musical”, que la artista alquiló en febrero y repetirá este verano.

El primer videoclip de su single también fue presentado en el evento donde participó Luciano Castro que no pudo estar presente en el momento debido a compromisos laborales. Sin embargo, Flor estuvo acompañada de sus familiares, amigos entre los que se incluyeron Lizardo Ponce, Belu y Emily Lucius, Facu Mazzei y Julieta Puente.

Sobre cómo fue esta primera experiencia, Flor Vigna contó a CARAS que la inspiró para sus canciones. “En algunas canciones escribí mi diario íntimo más o menos. A veces no te das cuenta y sos vos la que estás ahí en la canción y lo ves cuando la terminaste, es algo inconsciente", dijo.

La cantante también se refirió a la presencia de Castro en el video y cómo fue proponerle formar parte de él. "Él me motiva mucho con todo lo de la música, siempre me da su criterio y su parecer. Tenerlo en el videoclip además le dio un sentido muy sensible y muy personal. Y fue re lindo porque le hicimos hacer cosas difíciles y diferentes. Yo estaba re nerviosa y él estaba siempre ayudando y apoyando. Yo le pregunté con mucha vergüenza si se quería sumar y me dijo que sí de una", contó.

