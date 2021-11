Picantísimo comentario de Cubero en el debut como modelo de Indiana: ¿Le tiró un palo a Nicole?

Ayer a la tarde fue uno de los días más importantes para Nicole Neumann y Fabián Cubero ya que Indiana, su hija mayor, debutó como modelo. La joven fue convocada por Verónica De la Canal para hacer algunas pasadas de su nueva colección y ella no lo dudó. La escuela de Anamá Ferreyra fue la elegida para que Indiana empezara a formarse en el mundo de la moda. Ahora, parece que a Poroto muy bien no le cayó el debut tan pronto.

En sus historias de Instagram, Nicole mostró con orgullo y le dijo a su heredera cómo se sentía y le preguntó: "¿Estás contenta? decí que no te obligué..." y remató con una carcajada.

A los pocos minutos las cámaras de Intrusos fueron a buscar a Fabián Cubero, que había llegado junto con Mica Viciconte para presenciar el desfile: "Acá estamos, contentos aunque para mí es un poco pronto. Me costó mucho porque no sé si es la edad adecuada para hacerlo, pero acá estamos".

El comentario no pasó inadvertido para el cronista: "¿Puede haber un problema con la mamá?" y el ex defensor de Vélez respondió: "No. problemas no... a veces hay diferencias".

Indiana Cubero sigue los pasos de Nicole Neumann y este miércoles estrenó como modelo de pasarela. Fue su mamá quien a través de Instagram compartió los momentos en que la joven se estaba preparando.

La hija que modelo tuvo con Fabián Cubero quiere ser toda una profesional y por eso se inscribió en la escuela de Anamá Ferreyra para prepararse para las pasarelas en las que finalmente debutó.

"¿Estás contenta? Decí por favor que sí, decile a la gente que yo no te obligué", le dijo Nicole a su hija quien en todo momento permaneció muy seria como para responder algo.

Luego, en otra parte de las historias que compartió en Instagram la modelo se mostró con unas bolsas con comida y aseguró: "Soy la mamá anti modelo que te trajo medialunas con queso y brownies para que comas. ¿Querés algo o no?".



