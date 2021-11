Flor Vigna estrenó su nuevo video con Luciano Castro en un evento especial

Flor Vigna presentó oficialmente su nuevo trabajo como cantante y lanzó el video de Uy, su primer single.

La artista fue la protagonista de un evento que se realizó en un bar de Belgrano junto a varias figuras que la apoyaron en esta renovada etapa y donde presentó esa canción, que es parte del primer sencillo con el mismo nombre de 12 temas que fue gestado en la casa quinta, o “bunker musical”, que la artista alquiló en febrero y repetirá este verano.

Flor Vigna estrenó su nuevo video con Luciano Castro en un especial evento

El primer videoclip de su single también fue presentado en el evento donde participó Luciano Castro que no pudo estar presente en el momento debido a compromisos laborales. Sin embargo, Flor estuvo acompañada de sus familiares, amigos entre los que se incluyeron Lizardo Ponce, Belu y Emily Lucius, Facu Mazzei y Julieta Puente.

Sobre cómo fue esta primera experiencia, Flor Vigna contó a CARAS que la inspiró para sus canciones. “En algunas canciones escribí mi diario íntimo más o menos. A veces no te das cuenta y sos vos la que estás ahí en la canción y lo ves cuando la terminaste, es algo inconsciente", dijo.

Flor Vigna presentó su primer videoclip rodeada de amigos.

La cantante también se refirió a la presencia de Castro en el video y cómo fue proponerle formar parte de él. "Él me motiva mucho con todo lo de la música, siempre me da su criterio y su parecer. Tenerlo en el videoclip además le dio un sentido muy sensible y muy personal. Y fue re lindo porque le hicimos hacer cosas difíciles y diferentes. Yo estaba re nerviosa y él estaba siempre ayudando y apoyando. Yo le pregunté con mucha vergüenza si se quería sumar y me dijo que sí de una", contó.

Súper diosa. Flor Vigna en un evento especial.

Flor Vigna habló de Luciano Castro y, ¿lo comparó con Occhiato?

Después de confirmar el romance con Luciano Castro, Flor Vigna no tiene pruritos a la hora de dar detalles sobre esta relación.

"Lu está recontra realizado entonces es como que cada uno tiene lo suyo tan fuerte que después, en el amor, solamente queda hacerse bien. Yo lo que espero es que nos sumemos mucho. Estoy muy atenta a tener los espacios que necesita cada uno –que fue el mensaje que yo me llevé de mi última relación– y sus metas", dijo sobre esta nueva etapa en el amor.

Luciano Castro y Flor Vigna en su video, Uy.

Luego, se refirió al aprendizaje que le dejó su relación con Nico Occhiato. "La personalidad que tiene “Lu” me da mucha seguridad. Con mi ex nos queríamos ayudar en nuestros proyectos pero, al fin y al cabo, no terminábamos cumpliendo los sueños propios. Así que cuando cortamos, todos esos meses que estuve sola tuve más tiempo para darle y darle a lo mío. Y cuando lo conocí a “Lu” ya lo conocí desde otra parada", añadió.

Informe: Vanesa Odino