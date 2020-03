Tras la imprudencia con sus compañeros, Adrián Ventura se aisló

Adrián Ventura cometió una gran imprudencia. Sus compañeros de TN no lo perdonaron y lo mandaron al frente. ¿Qué fue lo que pasó? El periodista se tomó unos días de descanso en Estados Unidos y paseó, entre otros lugares, por Washington. Pero el problema se presentó cuando llegó a la Argentina, hace cinco días, no respetó la cuarentena que establece el protocolo para prevenir el coronavirus.

La información se dio a conocer cuando el periodista publicó una foto en su cuenta de Twitter de su primer día de trabajo luego de las vacaciones. Al ver esto, Domique Metzger, su colega, le respondió indignada: "Pero Adri, ¿vos no tendrías que estar en tu casa?".

Por su parte, los trascendidos aseguraron que tanto Lorena Maciel como Guillermo Lobo también lo criticaron y habrían echo un pedido a las autoridades: "¡Qué ese señor se vaya a su casa!"

Horas después del escándalo, Ventura accedió a realizar la cuarentena y se comunicó hoy con su programa en TN a través de una videollamada. Su excusa para no realizar el protocolo fue: "no había tenido síntomas".