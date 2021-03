Tras revelar que está embarazada, Anita Pauls disfruta de unas vacaciones en Hawaii

Hace unas semanas, Anita Pauls sorprendió a todos al revelar que está embarazada. La actriz compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en donde mostraba su pancita por primera vez.

En pareja con , un personal trainer, y radicada en los Estados Unidos desde fines de 2019, la hermana de Gastón Pauls atraviesa el mejor momento de su vida y ahora compartió imágenes y videos de sus paradisíacas vacaciones en Hawaii.

A través de sus redes sociales, Anita mostró algunos de los bellos paisajes en donde está vacacionando. "Paseando a la Bendi en nuestra babymoon", escribió la actriz junto a una postal en donde se la ve sonriente luciendo su pancita.



Luego, en unos videos que compartió en las historias de Instagram se la pudo ver disfrutando de la playa y de un chapuzón en el agua cristalina.



La nueva vida de Anita Pauls en los Estados Unidos

El 2020 encontró a Anita Pauls instalada en Estados Unidos y conviviendo en medio de la pandemia con su nuevo amor, sin embargo no fue hasta mediados de dicho año que la actriz lo presentó oficialmente a través de sus redes.

"Feliz, feliz y agradecida por el mejor entrenarido que existe. Sos mi persona favorita, mi bestie, mi bestia, con quien paso las 24 horas y aún así can’t get enough, quien me hace más blessed cada día que pasa. Despertar al lado tuyo es lo mejor del mundo pero después empieza el día y todo se pone even better. Gracias por este año maravilloso y tu práctica constante para hacerme una bendición. Gracias Universo ya no pido más", escribió Anita en Instagram con una foto en donde su pareja la levanta en los aires.

"Cuando vi esta foto sentí que la había visto antes. Y la encontré! Desliza para ver a mis abuelos haciendo lo mismo", agregó la hija de Mirta Busnelli, mostrando otra imagen en donde sus abuelos posan de la misma forma.