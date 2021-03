Anita Pauls confirmó que está embarazada

Anita Pauls está embarazada. La actriz, confirmó la feliz noticia con un video a través de su cuenta de Instagram,

En el clip en cuestión, la hija de Mirta Busnelli aparece en una sesión de fotos y muestra en primer plano su pancita de embarazada.

"Feliz de anunciar: se viene la bendi", escribió junto al posteo que se llenó de "likes" y mensajes de sus amigos. "Ah mi amor que hermoso!!!!!!!!! No lo puedo creer!!! Todo mi amor", le dedicó Nancy Dupláa. "Ay ay ay .! Que nivel de belleza por de deus", escribió por su parte Mónica Antonopulos.

Vale recordar que a finales de 2019, dio un vuelco importante en su vida cuando decidió instalarse indeterminadamente en Los Ángeles, lugar que ya había habitado tiempo atrás y donde planeaba continuar su rumbo artístico. Allí, con todos los cambios que implica mudarse a otro país, la actriz conoció a Brian, un personal trainer con quien comenzó a convivir.

Anita Pauls presentó a su nuevo novio con un romántico mensaje en las redes

El 2020 encontró a Anita Pauls instalada en Estados Unidos y conviviendo en medio de la pandemia con su nuevo amor, sin embaro no fue hasta mediadios de dicho año que la actriz lo presentó oficialmente a través de sus redes.

"Feliz, feliz y agradecida por el mejor entrenarido que existe. Sos mi persona favorita, mi bestie, mi bestia, con quien paso las 24 horas y aún así can’t get enough, quien me hace más blessed cada día que pasa. Despertar al lado tuyo es lo mejor del mundo pero después empieza el día y todo se pone even better. Gracias por este año maravilloso y tu práctica constante para hacerme una bendición. Gracias Universo ya no pido más", escribió Anita en Instagram con una foto en donde su pareja la levanta en los aires.

"Cuando vi esta foto sentí que la había visto antes. Y la encontré! Desliza para ver a mis abuelos haciendo lo mismo", agregó la hija de Mirta Busnelli, mostrando otra imagen en donde sus abuelos posan de la misma forma.