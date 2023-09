Luego de protagonizar una polémica separación con su compañero de Gran Hermano 2022, Alexis "Conejo" Quiroga, Coti Romero está disfrutando de su nueva soltería y aprovecha para salir junto a sus amigos a la reconocida fiesta "Bresh".

Ahora, los compañeros de streaming de la actual integrante del Bailando 2023 la sorprendieron al mandarla al frente en vivo en el reconocido certamen de Marcelo Tinelli.

Coti Romero en el Bailando 2023.

Todo comenzó cuando La Tia Sebi sin ninguna clase de filtros, reveló que la exhermanita se mostró a los besos con una famosa influencer en la Bresh. Al escucharlo, la joven correntina terminó blanqueando la situación a pocos metros de su exnovio, que también se encontraba en el programa.

Cuando Marcelo le preguntó a Coti Romero quién era la chica, la correntina respondió: "No, no. No voy a decir, porque no sé si ella quiere", y cerró el tema agregando: "No sé si a ella le gustaría que lo diga".

El consejo que le dio la China Suárez a Coti Romero para lidiar con los haters

En el "Debate del Bailando", la exhermanita reveló que se cruzó con la actriz en un evento: “Un día me crucé en un baño de una fiesta con la China Suárez y ella me decía ‘vos tenés que pensar que quien te está escribiendo es un señor peludo que está con calor en una pelopincho’”.

Además, Coti Romero confesó que le contó este consejo de la China Suárez a su psicólogo y que el profesional aprobó totalmente esta manera de lidiar con sus haters. “Cuando le conté al psicólogo me dijo que era así, que trate de reírme”, cerró la participante del Bailando 2023.

J.C.C