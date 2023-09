Coti Romero, tomó la firme decisión de dar vuelta la página, respecto al noviazgo que tuvo con Alexis Quiroga. Aunque cabe recordar que, ambos se estarán cruzando muy seguido en el Bailando 2023, ya que son participantes y Marcelo Tinelli, fiel a su estilo ocurrente, siempre les hace preguntas muy curiosas.

En las últimas semanas se supo que El Cone le fue infiel a la correntina mientras continuaban juntos, de ahí muchos rumores comenzaron a saltar, como el que podría haber compartido una cena con Fernanda Sosa, modelo que debutó en el reality.

Fernanda Sosa

La situación se dio anoche, cuando el cordobés admitió haber recibido un llamado de la uruguaya: "Recibí un mensaje pidiéndome si podía ir a sacarme una foto con la hermana de ella…”, expresó. A lo que Tinelli le consultó si terminó yendo, pero este lo negó por completo, para no querer armar más líos, de los cuales está metido.

Coti, que se encontraba en el piso y a pocos metros de su expareja, Marcelo le preguntó: "¿Tenés algo para decir de todo esto? ¿Te molestaría que tu ex vaya a una comida?". Rápidamente, sorprendió a todos al responder: ‘’Yo no tengo ex’’.

"Ah, pero ni recuerda al ex que lo tiene ahí al lado", retrucó el conductor y Coti Romero se defendió: "Yo no tengo ningún ex. Todo lo que sucedió en el pasado se borra y definitivamente", comentó en relación a El Cone Quiroga.

D.M