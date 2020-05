Rodrigo Lussich sorprendió a sus compañeros de Intrusos con una fuerte confesión: como su padre es orinoterapista desde hace 20 años, el periodista también tomó su propia orina con fines medicinales.

"Voy a empezar a tomar orina como mi padre. He tomado. Mi padre es orinoterapista hace más de 20 años. Empezó a tomar pis como una búsqueda de una sanación interna. Pero él toma el de él, el primero de la mañana", reveló el periodista, a la vez que recordó que una ex paciente del Dr. Rubén Mühlberger, una mujer trans, lo acusa de haberla hecho tomar orina de mujeres no menstruantes.

"Lo hacía en la ducha en la medida de lo posible (...) pero lo guardo para otra sección porque hay gente que está almorzando", comentó Lussich. "Lo único que les pido a los que lo hacen es que separen el vaso porque papá juntó todos los vasos de casa y después íbamos a tomar un jugo de naranja y...", agregó, pero luego Jorge Rial dio por finalizado el tema, que parecia ser asqueroso.