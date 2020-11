Tucu López contó cómo es su relación con Momo, el hijo de Jimena Barón

Jimena Barón cada día afianza más su relación amorosa con el Tucu López, con quien se muestra muy enamorada y a quien también esperó la aprobación de su hijo, Morrison, fruto de su relación con Daniel Osvaldo.

“Jime me parece espectacular claramente. Como actriz y como cantante me parece fenomenal pero como persona es espectacular. Estamos viviendo algo lindo, copado. Yo me río mucho con Jimena y ella conmigo”, reveló el protagonista de Sex en diálogo con Implacables.

Y agregó: “Así que es divertido. Para mí, la diversión y pasar bien el rato y tener un código de humor es fundamental”.

Cerca del final le preguntaron como es su relación con Momo, con quien hace varias semanas se los vio compartiendo tiempo en una plaza de Villa Uquiza, Tucu respondió : “Es espectacular. Es un niño muy divino. Pero no me gusta mucho hablar de menores de edad en televisión”.

¡En familia! Las imágenes de Jimena Barón junto a Momo y el Tucu López

El romance de Jimena Barón y el Tucu López tiene a todos en vela. La cantante está totalmente desaparecida de las redes sociales después de convivir varias semanas con su ex y padre de Momo, Daniel Osvaldo. Luego aparecieron imágenes de la artista junto a un hombre en Villa Urquiza y todo apuntaba a que era Mauro Caizza, el bailarín con quien tuvo un famoso romance en 2019.

Después de tantas especulaciones, se supo que el hombre en cuestión era el Tucu López, el locutor y actor de Sex.

Cuando se difundieron las primeras fotos que los muestra juntos, ella mantuvo su silencio y él, con humor, aseguró: “Estamos bien los 33”.

Desde ese entonces comenzaron a circular algunas fotos. Pero en esta oportunidad, el portal Ciudad, mostró a la pareja consolidada paseando por una de las plazas del barrio porteño donde vive el locutor junto a Momo y al perro del Tucu.