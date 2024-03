Jimena Cyrulnik se mantiene muy activa en sus redes sociales y comparte varios detalles de su vida privada. Hace algunos días, la actriz sorprendió a sus más de 800 mil seguidores al subir una publicación muy especial de Tyron, el hijo que tuvo con Lucas Kirby.

Para celebrar el cumpleaños número 10 del pequeño, la argentina subió una tierna recopilación de varias imágenes del pequeño en donde se puede apreciar a la perfección lo mucho que creció.

Una de las fotos que compartió Jimena Cyrulnik.

"Felices 10 años al amor de mi vidaaaaa, a mi bebé eterno a mi inteligencia superior. Te amo con toda mi alma Tyron acá estoy para acompañarte siempre", comenzó con emoción Jimena en su cuenta oficial de Instagram.

Por último, y junto a varias fotos de Tyron Kirby, Jimena Cyrulnik expresó: "Que tengas una larguísima hermosa feliz y superadora vida. Te amo siempre". El posteo no tardó en recibir varios comentarios felicitando al joven y a la madre en esa fecha tan especial.

Imagen actual de Tyron Kirby.

Cómo fue la separación de Jimena Cyrulnik y Lucas Kirby

Recordemos que la actriz ya está nuevamente en pareja, pero tuvo una larga relación con Lucas, el padre de sus dos hijos Calder y Tyron. A pesar de la ruptura, ambos mantuvieron un buen vínculo para resguardar a los pequeños.

En diálogo con este medio, Jimena Cyrulnik reveló hace tiempo sobre su separación de Lucas Kirby: “Tenemos diferencias todo el tiempo y por algo nos separamos, pero entendemos que ya no somos nosotros sino nuestros hijos, y cuando pensamos en ellos primero, nos encontramos. Encajamos bien, le encontramos la vuelta siempre porque tenemos el mismo objetivo y queremos que fluya, que no haya tironeos. Nos hacemos favores mutuos. Cuando nos separamos le dije: ‘preparate porque voy a ser la mejor ex del mundo’. Y así es”.

J.C.C