Ulises Bueno habló de sus 17 años como adicto: "Llegué a pesar 66 kilos"

Ulises Bueno estuvo como invitado en la primera emisión de "Almorzando con Mirtha" 2020 conducido por Juana Viale y habló de su duro pasado de 17 años de adicciones.

"A los 19 años me agarré el problema de las adicciones, yo estaba muy mimado y cuidado por él (su hermano Rodrigo) y su entorno. Se veía, en el ambiente de la noche se ven cosas raras", comenzó el cantante.

Luego, el artista musical continuó: "No me gustaba, yo estaba viendo gente desenfocada en su lugar, no me atraía eso. Hasta que una noche hablé con mi mamá, que me dijo unas cosas que no me cayeron bien".

"Me fui de mi casa y me emborraché, apareció una persona y me dice no podés llegar así a tu casa, te ofrezco esto para que puedas llegar bien a tu casa. Así empezó el tema del consumo", detalló el cuartetero de 35 años.

Ulises bueno contó cómo fue cuando empezó a padecer las drogas

Ulises Bueno habló de su pasado como adicto y reveló cuándo empezó a padecerlo. El cantante detalló que por la paternidad y la grave afección a su salud decidió rehabilitarse.

"Estuve mucho tiempo consumiendo, eso me hacia sentir poderoso. Me refugiaba ahí, después se volvió una enfermedad muy peligrosa, incontrolable con un consumo diario. No me levantaba de la cama", contó la figura.

"Llegó un punto que me desgastaba tanto que no comía durante tres o cuatro días, pesaba 66 kilos", reveló. Juana Viale le preguntó acerca de su paternidad y él respondió: "Fui padre y no tuve el coraje, no me sentía padre".

"En ese momento estaba muy involucrado con el consumo, entonces no me había dado cuenta que fui padre. Yo me empecé a rehabilitar para poder estar con ella", expresó Ulises en "Almorzando con Mirtha".