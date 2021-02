Ulises Bueno blanqueó su romance con Rocío Pardo

Ulises Bueno encontró el amor una vez más en los brazo de Rocío Pardo, tras afrontar una etapa de consumo de sustancias y posterior recuperación.

En este momento especial de su vida, el cantante tuvo varios encuentros con la bailarina, ya que su padre lo contrató en varias presentaciones en el teatro Luxor en Villa Carlos Paz.

Rocío Pardo es bailarina y actriz, y en el 2017 lo acompañó cuando cantó el tema Mi dulce niña, en la apertura de ShowMatch. "Estamos saliendo, no se puso título pero me enamoró todo. Primero lo físico, después la persona, y tiene un corazón increíble. Es alguien que me apoya, me cuida y quiere lo mejor para mí", confesó el músico.

"Estoy muy bien con mi salud y feliz, porque la vida me ha puesto alguien para que yo conozca y me está haciendo muy bien, realmente eso me motiva muchísimo para seguir adelante”, agregó.

En la tierna postal que compartió en sus redes sociales, Ulises escribió: "Disfrutando de Rosario después del show", allí el hermano de Rodrigo se mostró con la bailarina.

Ulises Bueno contó su dura pelea con el alcohol y la cocaína

La lucha contra las adicciones no es algo que se logra de un día para el otro, pero dar el primer paso siempre es lo que más cuesta. Después de varios años de dar la batalla solo, Ulises Bueno se animó a pedir ayuda y ayer confesó que lleva más de cuatro meses en un tratamiento de rehabilitación, para poder dejar el alcohol y la cocaína.

En La peña de Morfi, el heredero de Rodrigo contó: "En el último tiempo estuve queriéndome a mí mismo. Tengo amigos que comparten mi tratamiento, mi hermano, mi vieja, en ocasiones mi sobrina, mi hija, amigos que son de toda la vida y que son los incondicionales para siempre. Están los amigos que se aterran y otros que te dicen 'vamos a remarla hasta donde sea'. De esos amigos tengo".

En cuanto al vínculo con su hija de diez años, llamada Alma, Ulises abrió su corazón y dio detalles impensados: "Estuve ausente mucho tiempo, por cosas de la vida estuve muy ausente. Laburo, estuve casado, se me complicó el vínculo con ella y hoy la recuperé. Un día hice un desafío y la agarré de la mano y le dije vamos al shopping. Me generó una sensación muy inmensa. Tengo muchas cosas por hacer con ella".

"Ella quiere que esté presente ante sus amiguitas. Y eso es lo que me cuesta, yo perdí a mi papá cuando era chiquito. Y me di cuenta que a ella le pasaba lo mismo, no tenía a su papá estando vivo. Muchas nenas no le creían que yo era su papá. Nunca fui a la escuela con ella. Fui a verla jugar al hockey y no le avisé que iba. La mamá le dijo 'Alma mirá' y me vio y se escondió detrás de la amiguita", explicó el hermano menor del cuartetero.

Por último, el artista resaltó a la madre de Alma, su ex pareja, por como crió a su hija sola durante todos estos años. "Le agradezco mucho a la madre porque me ama tanto, podría haber inculcado otras cosas, pero me ama con tanto amor y eso se lo agradezco a mi ex. Podría existir cierto rencor de la madre pero no fue así", dijo.