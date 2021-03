Enterate cuál es el nuevo desafío de Ulises Bueno y su novia, Rocío Pardo

De cara a lo que será "La Academia" de "ShowMatch" que por lo pronto se estipula, es más el mismo Marcelo Tinelli lo confirmó ayer, comenzará en abril poco a poco se van conociendo los nuevos integrantes del reality que se verá por eltrece y la nueva pareja convocada es nada mas ni nada menos que el cantante Ulises Bueno y su novia Rocío Pardo.

Feliz por la oportunidad, el cantante grabó un video en su cuenta de Instagram con la bailarina y le agradeció a Marcelo. “¡Hola Marce! La verdad que estamos muy contentos de ser convocados a La Academia ShowMatch. Lograste lo que nadie pudo lograr, lograste hacerme bailar, Marce", comenzó diciendo Ulises Bueno.

"Así que vamos a estar ensayando, practicando, haciendo todo lo que corresponde para no quedar tan mal, y espero que nos encontremos en el programa para darte un fuerte abrazo”, finalizó el con ella al lado y así se presentaron oficialmente como la nueva pareja de convocados.

Mirá su mensaje a Tinelli...

Ulises Bueno blanqueó su romance con Rocío Pardo

Ulises Bueno encontró el amor una vez más en los brazo de Rocío Pardo, tras afrontar una etapa de consumo de sustancias y posterior recuperación.

En este momento especial de su vida, el cantante tuvo varios encuentros con la bailarina, ya que su padre lo contrató en varias presentaciones en el teatro Luxor en Villa Carlos Paz.

Rocío Pardo es bailarina y actriz, y en el 2017 lo acompañó cuando cantó el tema Mi dulce niña, en la apertura de ShowMatch. "Estamos saliendo, no se puso título pero me enamoró todo. Primero lo físico, después la persona, y tiene un corazón increíble. Es alguien que me apoya, me cuida y quiere lo mejor para mí", confesó el músico.

"Estoy muy bien con mi salud y feliz, porque la vida me ha puesto alguien para que yo conozca y me está haciendo muy bien, realmente eso me motiva muchísimo para seguir adelante”, agregó.

En la tierna postal que compartió en sus redes sociales, Ulises escribió: "Disfrutando de Rosario después del show", allí el hermano de Rodrigo se mostró con la bailarina.