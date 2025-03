Una exempleada de Jesica Cirio habló de las deplorables condiciones en las que trabajaba: "Dormía en el piso"

Este viernes 28 de marzo, se conoció un impactante testimonio de una exempleada doméstica que trabajó en la casa de Jesica Cirio y Elías Piccirillo, en el country “El Yatch”. En una entrevista televisiva con DDM (América TV), la mujer reveló las precarias condiciones en las que desempeñó sus tareas y el maltrato recibido.

El terrible testimonio de la exempleada doméstica de Jesica Cirio y Elías Piccirillo

La exempleada, cuya identidad fue resguardada por seguridad, relató que trabajó con cama adentro durante seis meses en 2024, compartiendo un pequeño cuarto con otras dos trabajadoras. "A veces éramos tres chicas en el cuarto de abajo", mencionó, detallando que dormían "en un colchón en el piso". Además, reveló que en ocasiones el perro de la casa también dormía con ellas, algo que nunca le había sucedido en otros trabajos.

Respecto al trato recibido, la mujer señaló que Piccirillo no era amable y que tenía un comportamiento distante y poco considerado con el personal doméstico. "Era una mala persona. No fue muy amable que digamos. En general, con todas las chicas era así. No era de saludar. He trabajado en varios lugares y los patrones siempre te decían un 'buen día, buenas tardes', pero él jamás. Él nunca te saludaba, te podía pisar y no te saludaba", aseguró.

Estas declaraciones se dan en un contexto complicado para la exmodelo y conductora Jesica Cirio, quien se encuentra en el ojo de la tormenta tras la detención de su exmarido, Elías Piccirillo, acusado de una millonaria estafa a Francisco Hauque.

La situación ha puesto en el centro de la discusión no solo las acusaciones en contra de Piccirillo sino también el trato que la pareja daba a su personal doméstico.

Elías Piccirillo y Jesica Cirio

Por su parte, Jesica Cirio rompió el silenció recientemente y manifestó que se encuentra en un proceso de reconstrucción personal. “Me estoy reconstruyendo”, expresó en un mensaje a la periodista Karina Iavicoli en el programa “Intrusos”.

Además, aseguró estar enfocada en su hija y tratando de comprender lo sucedido. “No está escondida, sigue haciendo su vida normal, pero muy triste, tratando de entender lo que pasó”, agregó la periodista.

Elías Piccirillo y Jesica Cirio

Mientras tanto, Elías Piccirillo, expareja de Jesica Cirio, continúa detenido en Nordelta por la Prefectura Naval, enfrentando cargos por deudas, estafa y armado de causa denunciado por Francisco Hauque. A medida que avanza la investigación, se espera que siga saliendo a la luz más detalles sobre la vida y las prácticas de la expareja.

