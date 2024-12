Netflix posee uno de los catálogos más extensos con una amplia variedad de contenidos, que además es ampliado mes a mes con nuevas series y películas. Por lo que de vez en cuando la plataforma debe hacer una limpieza de algunos títulos, en esta oportunidad son 68 las películas que deberán dejar de formar parte de esta nómina.

Una por una, las películas que no se podrán ver más en Netflix desde diciembre

Por lo general, en el mes de diciembre muchos contenidos dejan la plataforma de streaming, llegando así para el siguiente año una renovación más completa de lo que ofrecerá. Además, hay algunas series que también dejarán de pertenecer al catálogo de este.

Tal vez te preguntas cuál es la razón por la que Netflix realiza esto, y la propia empresa lo explica diciendo las razones que pueden ir desde un cambio de licencias, donde el dueño del contenido ya no quiere ofrecerlo por esta página, hasta el fin del contrato con la productora y no se piensa en renovar. También puede ser una decisión de la plataforma porque la película o serie no tenga las suficientes visualizaciones para mantenerlo entre sus listados.

Películas que dejan el catálogo de Netflix en noviembre

3 de diciembre de 2024:

Chicas malas (2004)

4 de diciembre de 2024

Novitiate (2017)

5 de diciembre de 2024

Let’s Dance (2019)

6 de diciembre de 2024

12 valientes (2018)

Judas y el mesías negro (2021)

7 de diciembre de 2024

Cuatro hermanos (2005)

8 de diciembre de 2024

Spy Kids 4: Todo el tiempo del mundo (2011)

9 de diciembre de 2024

El increíble Hulk (2008)

Sicario (2015)

11 de diciembre de 2024

Diversión XL (2012)

12 de diciembre de 2024

Érase una vez en... Hollywood (2019)

13 de diciembre de 2024

Amor con preaviso (2002)

14 de diciembre de 2024

Bajo la misma estrella (2014)

Embarazada por obra y gracia (2019)

F.R.E.D.I. (2018)

Un traidor como los nuestros (2016)

Venganza (2008)

15 de diciembre de 2024

Al filo del mañana (2014)

Drácula: La leyenda jamás contada (2014)

Déjame salir (2017)

El renacer de una leyenda (2014)

Identidad borrada (2018)

Jason Bourne (2016)

La ruta hacia El Dorado (2000)

Malditos vecinos (2014)

Malditos vecinos 2 (2016)

16 de diciembre de 2024

Palmeras en la nieve (2015)

¡Shazam! La furia de los dioses (2023)

18 de diciembre de 2024

Emma. (2020)

19 de diciembre de 2024

D’Artacán y los tres mosqueperros (2021)

20 de diciembre de 2024

Anna (2019)

21 de diciembre de 2024

El coleccionista de amantes (1997)

22 de diciembre de 2024

Garfunkel and Oates: Trying to be Special (2016)

23 de diciembre de 2024

Uradi (2020)

25 de diciembre de 2024

La chica de la sudadera amarilla (2020)

Mr. Roosevelt (2017)

27 de diciembre de 2024

Cincuenta (2015)

Django y Django (2021)

Familia al instante (2018)

La noche de 12 años (2018)

29 de diciembre de 2024

Goon: Last of the Enforcers (2016)

30 de diciembre de 2024

Daiki Tsuneta Tokyo Chaotic (2021)

31 de diciembre de 2024

2 Guns (2013)

2012 (2009)

A dos metros de ti (2019)

Accident Man: de vacaciones (2022)

Alpha (2018)

American Gangster (2007)

Anita la huerfanita (1982)

Cómo entrenar a tu dragón 2 (2014)

Cómo entrenar a tu dragón 3 (2019)

Elf Pets: El rescate de los renos de Papá Noel (2020)

Jumanji (1995)

Jumanji: Bienvenidos a la jungla (2017)

Los ángeles de Charlie (2019)

Luccas Neto en: Día del Niño (2019)

MIB: Men in Black: Hombres de negro (1997)

MIIB: Hombres de negro II (2002)

Mejor... imposible (1997)

Pacific Rim: Insurrección (2018)

Percy Jackson y el ladrón del rayo (2010)

Percy Jackson y el mar de los monstruos (2013)

Peter Rabbit (2018)

Sin límites (2018)

Todos lo saben (2018)

Un lugar tranquilo (2018)

¡Canta! 2 (2021)

Series que abandonan Netflix en diciembre

3 de diciembre de 2024

The Prince of Tennis ~ Match! Tennis Juniors T1 (2019)

5 de diciembre de 2024

Takagi-san: Experta en bromas pesadas T2 (2019)

8 de diciembre de 2024

Rebelde Way T1 T2 (2002)

19 de diciembre de 2024

Sonic Boom T1 (2014)

21 de diciembre de 2024

Badanamu Pop T1 (2014)

24 de diciembre de 2024

Sammy & Co T1 (2014)

30 de diciembre de 2024

Bob Esponja T4 (2004)

Henry Danger T2 (2015)

La leyenda de Korra T1 T2 T3 T4 (2011)

La patrulla canina T3 T4 (2015)

Los Thundermans T1 T2 (2013)

Sam y Cat T1 (2013)

Santiago de los mares T1 (2020)

Una casa de locos T1 T2 (2016)

Victorious T3 (2012)

¡Las pistas de Blue y tú! T1 (2019)

31 de diciembre de 2024

Arpo T1 (2022)

Beyblade Burst Rise T1 (2019)

Downton Abbey T1 T2 T3 T4 T5 T6 (2010)

Inspector Gadget T4 (2017)

Johnny Test T1 T2 T3 T4 (2005)

Larva T1 T2 T3 (2011)

Lovesick T1 T2 T3 (2014)

Oddbods T3 (2020)

PJ Masks T1 (2015)

Pac-Man y las Aventuras Fantasmales T1 (2013)

Pasión de Gavilanes T1 T2 (2003)

Pokémon: Indigo League T1 (1997)

Polly Pocket T1 (2018)

Power Rangers Ninja Steel T1 T2 (2017)

Power Rangers: Furia dino T1 T2 (2021)

Sam el bombero T7 (2012)

A pesar de que salió a la luz cuales son las películas y las series que abandonarán Netflix, todavía no se conoció a los nuevos títulos que ocuparan su lugar. Se vienen nuevos estrenos que generan mucha incertidumbre y a la vez una gran expectativa ya que los estrenos que la plataforma de streaming posee son, en su mayoría, grandes éxitos.

