Vacunas VIP: Yanina Latorre contó cuál fue su primera reacción por estar en la lista

Yanina Latorre fue una de las famosas involucradas en el escándalo de las vacunas VIP. La "angelita" y su marido Diego Latorre figuran en la lista de celebridades que habrían recibido la dosis que significó la renuncia del ministro de salud, Ginés González García.

A pesar de su lengua filosa, fue su marido quien hizo su descargo ni bien se enteró de este escándalo. "Quiero desmentirlo totalmente. Al principio pensé que era una opereta pero la gente lo cree, con todo su derecho, porque le han mentido tanto a la gente en los últimos, que puede creer que es cierto. Pero no, no es cierto. Y me gusta que lo escuchen de mi propia voz", expresó el ex futbolista.

Yanina Latorre, por su parte, aseguró qué fue lo que pasó en su casa después de esta falsa noticia. No estaba yo cuando lo dijo. No lo aconsejé. Es que a la mañana cuando nos levantamos dije esto debe ser una pavada. Pero después cuando vi que ya mis amigos me decían 'turra, te vacunaste y no dijiste nada'. La gente lo cree", contó sobre su primera reacción.

Luego, Yanina hizo su descargo en LAM junto a Ángel de Brito, que también fue incluido en la lista. “Hay gente que me conoce de la vida real, que por WhatsApp me está escribiendo. Toda persona, todo mensaje, todo WhatsApp, toda historita de Instagram, todo mensajito de gente que me conoce, que me vuelve a preguntar si estoy vacunada lo bloqueo y lo vacuno a patadas”, disparó.

Vacunas VIP: los famosos que negaron haber recibido la vacuna

Además de Yanina Latorre, otras celebridades fueron involucradas en la lista de vacunados VIP.

Marcelo Tinelli fue otro de los que salió a aclarar sobre esta situación. "Anda circulando una lista que es mentira. Jamás me vacuné contra el Coronavirus ni yo ni nadie de mi familia. Besos a todos", expresó el empresario de 60 años en su cuenta oficial de Instagram.

Enrique Pinti también se refirió a esta polémica nacional y confirmó que fue convocado para recibir la dosis. “A mí me ofrecieron tener prioridad en la lista de vacunación y yo les dije que no, que de ninguna manera. Uno sabe que le va a caer todo el mundo encima, mas allá de que es algo que no se debe hacer”, reveló.