El vestido camisero oversize con el que Nicole Neumann marcó la tendencia de la temporada de otoño

En las últimas horas, Nicole Neumann volvió a posicionarse como una de las referentes del estilo otoñal con una elección que equilibra comodidad, funcionalidad y elegancia. Esta vez, la modelo apostó por un vestido camisero de corte amplio que, con su impronta relajada y detalles sutiles, se convirtió en uno de los looks más comentados del momento.

La tarde del 4 de agosto fue muy especial para la presentadora, donde se dedicó a acompañar a su hija Allegra, fruto de su pasada relación con Fabián Cubero, en sus primeros pasos en el mundo del modelaje. En sus redes sociales compartió una imagen donde se la pudo ver con uno de los outfits ideales para la temporada de otoño.

El look de Nicole Neumann tenía como protagonista un vestido camisero oversize en color marrón chocolate, largo y con estampa de flores en tono naranja opaco. La prenda, de corte amplio y mangas tres cuartos, se destaca por su silueta relajada y su aire bohemio, ideal para los días templados. Su elección no pasó desapercibida, no solo por su diseño, sino por los accesorios que completaron el conjunto de forma armónica.

La elección de este estilo de atuendo es uno de los más elegidos por su versatilidad, ya que se adapta a la perfección a las distintas estaciones. En este caso, la modelo lo lució con botas de caña alta en tono marrón oscuro, elección que refuerza la impronta del conjunto, aportando estructura y continuidad a su outfit sin romper la fluidez que la caracteriza.

Por su parte, Nicole Neumann completó su look con un collar de estilo artesanal, con detalles en plumas y piedras laqueadas que remarcan materiales naturales y texturas orgánicas. Su elección, lejos de recargar innecesariamente el conjunto, le dio un toque personal y característico del espíritu relajado de la presentadora.

Las imágenes fueron tomadas dentro de un contexto familiar, mientras que la modelo acompañaba a Allegra Cubero en sus primeros pasos dentro del mundo de la moda. La adolescente supo cómo lucirse al lado de su madre con distintos atuendos que dejaron en claro su firme convicción de seguir el camino de su madre.

