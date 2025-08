Pampita enfrentó las críticas por su video bailando en Ibiza: "Ya no lloro más"

Pampita disfruta de su soltería, tras separarse de Martín Pepa hace pocos días. Una prueba de esto fue, sin dudas, su salida nocturna en Ibiza donde se mostró bailando y con su característica sonrisa. Como era de esperarse, el video de este momento causó mucho revuelo en las redes sociales y hasta fuertes críticas por no mostrarse mal como cualquier persona que transita el duelo de una ruptura. Sin embargo, la modelo contó los motivos de su actitud alegre y diferente a lo que se acostumbra ver en una situación así.

Las declaraciones de Pampita sobre su divertida noche en Ibiza

Carolina "Pampita" Ardohain debutó como conductora de "Los 8 escalones" en las tardes de El Trece. En el marco de su presente laboral en la pantalla chica, la top model brindó una entrevista y una de las preguntas tuvo que ver con la divertida noche que pasó en Ibiza, algo que provocó opiniones y comentarios negativos de algunos usuarios porque, lejos de mostrarse angustiada por su separación de Martín Pepa, se la veía sonriendo y bailando en una reconocida fiesta.

Todo comenzó cuando la periodista Fernanda Iglesias en "Puro Show" (eltrece) quiso hablar con Pampita y pedirle perdón por haberla criticado "desde la envidia". Mientras la empresaria escuchaba atenta, la panelista expresó por qué la cuestionó sin piedad: "No entendía cómo acababas de cortar con tu novio y estabas de fiesta. Pensaba que tenías que estar llorando tirada en la cama”.

Pampita

Lejos de ofenderse con la integrante del programa de espectáculos, Pampita respondió a corazón abierto: “Si alguno de ustedes estuviera en mis zapatos, con todo lo que he vivido en la vida, les aseguro que estarían felices de verme sonreír y bailar un ratito".

Y contó con sinceridad: "Realmente, con los dolores que tengo en el alma, si puedo en algún momento bailar, disfrutar y sentir lo lindo que sucede alrededor, lo aprovecho mucho”. Haciendo alusión a los fuertes y duros momentos que le tocó atravesar, agregó: “Creo que hay cosas de la vida que disfruto incluso más que antes".

Pampita

Además, la presentadora aseguró que "la vida son momentos especiales" y que la suya no es especial "todo el tiempo", por eso estas pequeñas cosas son especiales para ella y se permite disfrutarlas al máximo sin pensar en las repercusiones que puede generar o en las especulaciones de los demás.

En este sentido, Pampita manifestó que cualquier cosa ya no la derrumba y que sabe enfocarse en lo verdaderamente importante. Asimismo, aseguró que la gente espera verla siempre en el lugar de víctima cuando le sucede algo malo, pero que ese rol no la identifica, tanto públicamente como en su vida personal. "Nunca dejo que mis hijos me vean tirada llorando", reveló.

Y sobre si le afectan sus rupturas amorosas, concluyó filosa: "Ya no lloro más. Me pasaron cosas tremendas en la vida, no estoy para llorar por cualquier cosa”. De esta manera, Pampita volvió a dar cátedra de cómo defenderse y enfrentó las críticas por su video bailando en Ibiza con contundentes declaraciones.