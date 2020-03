Duro revés judicial para Vicky Xipolitakis: todos los detalles del encuentro de Naselli con su hijo

Vicky Xipolitakis atraviesa un duro momento después de que la Justicia ordenara la revinculación de su ex, Javier Naselli, con el pequeño Salvador Uriel.

El empresario tenía una denuncia por violencia de género que quedó sin efecto porque, según confirmó la abogada Guadalupe Guerrero, la Justicia consideró que era importante el contacto de padre e hijo. Tras este tremendo golpe contra la modelo, CARAS se comunicó con su nuevo abogado, Martín Francolino, quien dio detalles de la situación judicial de la rubia con su ex.

"A él no le interesa el hijo para lo único que vino es para repetir 30 veces que le saquemos la denuncia penal", disparó el letrado y aseguró que, de ahora en adelante, la diosa inició tres causas contra Javier: una es por alimentos, la otra por violencia y otra por fotos que no podía publicar en sus redes, ni en los medios de comunicación.

"Si querían arreglar un numero de alimentos debíamos sacar la denuncia y obvio que no. La denuncia de violencia no es un tema de negociación", añadió.

Tal como reveló el letrado, la Justicia decidió tomar la revinculación después que el anterior representante de Vicky, Fernando Burlando, no respondió a tres cartas diferentes por las causas arriba mencionadas. "Cuando definieron la cuota alimentaria establecieron un monto de 25 mil pesos. Luego de eso se pidió traslado al defensor en el que se pidió 50 mil pero ese monto los apeló Guerrero (abogada de Naselli) pero Burlando no contestó. Al no obtener respuesta, la letrada pidió que se eleve a la Cámara donde, como no recibieron una respuesta, falló en contra de mi defendida", explicó y aseguró que el encuentro con el niño no puede darse sin las pericias psicológicas previas.

Con respecto a las versiones de que Javier pidió la tenencia del pequeño, el letrado hizo extender a este medio los documentos judiciales en los que constan que el anterior representante legal de la diosa no respondió la carta en el que se requiere que "el cuidado personal" del niño queda a cargo de Xipolitakis hasta la próxima audiencia, por lo que la Justicia consideró que no estaba interesada y quedaba sin efecto.

Vicky, por su parte, se refirió a este duro momento. “Yo estoy muy bien porque mi hijo tiene que estar muy bien. Y tengo a una familia a la que no le puedo fallar. Sin mi papá no podríamos vivir. Gracias a él que nos contiene. Mis trabajos son esporádicos. A mi me mantiene mi padre, como siempre lo hizo”, dijo en radiomitre.com.ar.

“Me da pena lo que está pasando. No quiero que a mi hijo le llegue ninguna energía rara. En algún que otro momento he quebrado y miro a mis ojos y me levanto con el doble de fuerza”, agregó.