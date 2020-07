VIDEO | A Susana Giménez le sacaron el yeso del brazo y se mostró dolorida pero feliz

Después de la luxación en el codo, que sufrió tras una caída, finalmente a Susana Giménez le quitaron el yeso que tan pesado y molesto le resultaba y regresó junto a su hermano, Patricio a su casa en Punta del Este, "La Mary". La diva se mostró de muy buen humor mientras el cantante la filmaba y decidió subir el video a su cuenta de Instagram para mostrarle a todos sus fans cómo va mejorando cada vez más su lesión.

Con sus perritas enloquecidas saltándole alrededor, Susana camina con cuidado y ante la pregunta de Patricio, si iba a manejar ella el carrito que tienen para moverse dentro de la mansión, ella responde afirmativamente mientras una de sus mascotas intenta subirse al autito.

"Me sacaron el yeso, ¡por fin! Me duele, no te puedo explicar cómo me duele, pero sin yeso al fin", se le escucha decir a la diva. Mirá el video de Susana sin yeso y feliz.