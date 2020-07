García Moritán subió una foto de Pampita de "entrecasa" que revolucionó las redes

Roberto García Moritán y Carolina Pampita Ardohain conforman una de las parejas más lindas del ambiente. Desde su su lujoso casamiento en noviembre de 2019, los tortolitos viven una auténtica luna de miel que también comparten con sus seguidores en sus redes sociales.

Esta vez, el empresario de 43 años sorprendió a su amor con una post subió a sus Stories en la que muestra a la conductora de Pampita Online en pijamas y con un tazón de helado en su mano. Sin maquillaje y con el pelo "savage", la modelo demostró que no necesita más producción para estar hermosa. "Mi amor", escribió "Robert" junto a la postal y ella respondió: "Te amo tanto".

Días atrás, Pampita habló de los planes a futuro con su marido y los rumores de embarazo. “No tengo panza, ¿qué les pasa? ¡No tengo nada de panza, no estoy embarazada! Porque empiezan de vuelta, tendría el vestidito muy ajustado, no tengo idea. Pero no hay nada, miren tengo la cinturita de siempre”, dijo en su programa de NET TV.

Sobre la posibilidad de volver a ser madre, la modelo también aseguró: “Sí. Yo creo que en algún momento nos vamos a animar a dar ese paso porque es obvio que esta es una historia de amor hermosa”.