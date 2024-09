Los últimos días no fueron fáciles para la China Suárez, tal como lo expresó mediante diversas publicaciones en su cuenta de Instagram. La actriz alertó a sus seguidores al momento que escribió: "Están siendo días muy tristes. Solo necesito amor". Posteriormente, se mostró recibiendo cariño de Lauty Gram y luego agradeció a sus fanáticos por los mensajes de amor. Pese a expresarse al respecto, no mencionó el motivo de su malestar, y las especulaciones fueron diversas. Una de ellas es en relación con una de sus mascotas y con un video se confirmaría.

El video de la China Suárez

Luego de no compartir contenido en las redes sociales por unos días, la China Suárez volvió a las redes sociales y dejó en claro que el motivo de su ausencia fue por los días difíciles que atraviesa, al asegurar que vivía días tristes. Y luego de mostrarse con Lauty Gram, con quien se indica que tiene un romance, volvió a poner en palabras el mal momento que vive.

"Me cuesta decirlo porque siento que no estoy preparada, porque nombrarlo sería confirmar que es una realidad y me niego. Gracias por sus mensajes y el amor. Siempre me costó mucho mostrarme triste o vulnerable, estoy aprendiendo a hacerlo y se siente liberador. Sé que cada día voy a estar un poquito mejor. Empecé a grabar, eso me hace feliz y me distrae", fueron las palabras de la China Suárez. Pese a que se expresó con más detalles, no señaló el motivo puntual de esta complicado momento que vive.

Por su parte, sus seguidores tienen especulaciones respecto a este motivo, que no cuenta la actriz. La teoría que tiene más peso, y fundamentos, es la que indica que le ocurrió algo a Apolo, el perro de Suárez. Semanas atrás, ella misma contó que el animal debió ser internado por las complicaciones en su salud, ya que tiene 15 años de vida, por lo que los fanáticos infieren que podría ser la razón detrás de esto que vive la madre de Rufina, Magnolia y Amancio.

En este contexto, la última publicación realizada por parte de la actriz se alinearía con esta especulación ya que compartió un video en el que se muestra recorriendo un jardín mientras un gran número de perros y gatos pasean por el lugar, y agregó un emoji de un corazón con una curita. Por ese motivo, la teoría sobre Apolo cobró más fuerza en las redes sociales como la razón del duro momento de la joven.

Por el momento, la China Suárez mantiene con resguardo la causa de esta situación de dolor en su vida, por lo que las especulaciones siguen latentes.