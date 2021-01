Osvaldo Santoro fue protagonista de violento y brutal asalto

En la madrugada del pasado viernes, ladrones ingresaron a la casa del actor Osvaldo Santoro luego de romper las rejas de la vivienda ubicada en el partido de 3 de febrero. Hasta el momento se encuentran, dos personas detenidas.

Dado que el actor no se encontraba en el domicilio, fueron los vecinos quienes se alertaron por los fuertes ruidos y llamaron a la policía. Al llegar las autoridades, los ladrones aún estaban dentro de la casa y se generó un fuerte tiroteo y persecución, que finalizó al poder reducirlos.

“Uno de los delincuentes entró a robar a la casa forzando las rejas con un crique de auto, el otro se quedó de campana afuera. Los vecinos dieron aviso al 911, la policía llegó rápidamente y encontraron que estaba uno de campana afuera, cuando ve a la policía intenta escapar pero la policía lo corre y comienza un tiroteo, breve por suerte que no terminó con víctimas, terminó siendo detenido”, narró el hecho Gastón Marote para "Nosotros a la Mañana".

“Mientras tanto los demás policías entraron a la casa, ahí lo detienen dentro del hogar al otro delincuente. Esto fue a la madrugada dos detenidos, secuestraron el crique, uno destornilladores, y un arma calibre 32 largo, con la numeración suprimida, por lo que podemos entender que se compró en el mercado negro”, continuó el relato Marote.

Santoro que está en plan vacacional junto a su familia en Córdoba, dialogó con Nosotros a la Mañana y dijo: "No es la primera vez. El año pasado me pasó algo similar. Ahora mi hijo está en la fiscalía esperando para declarar con otros testigos. Por lo que me cuentan es la misma persona que entró el año pasado", dijo consternado y agregó: "Pusimos refuerzo en las rejas pero evidentemente no sirve. Siempre hay gente desconocida merodeando la zona. Por suerte esta vez no llegaron a robarme nada".