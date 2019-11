Virginia Gallardo confirmó que está embarazada: "Me siento muy feliz"

Hace cinco meses Virginia Gallardo se casó con Martín Rojas y parece ser que este año le trajo otra gran noticia. En los últimos días se despertó el rumor de que la modelo estaría embarazada, pero cuando fue consultada en "Polémica en el bar", no lo confirmó. Sin embargo, Caras pudo hablar con la modelo y con escasas palabras los confirmó.

El rumor comenzó a tomar fuerza cuando Mariano Iudica, le contó a su compañera que habían hablado en “Intrusos” sobre ella y sus cambios físicos: “Hoy en Intrusos hablaban de que todos estaban mirando 'Polémica en el bar' ayer y todos coincidían en que podrías estar… No digas nada porque hay que esperar al tercer mes y todo. El cuerpo no sabe mentir, así que…”, deslizó Iúdica.





Enigmática, Virginia agregó: “No voy a decir nada. Yo no miento”, aunque no pudo ocultar su felicidad. Si bien el conductor no quiso insistir, al momento de hacer una publicidad de un protector solar hizo comentarios que indicarían que la rubia se encuentra esperando a su primer hijo: “Para que no gastes el frasco entero cuando estés con toda la panza grande para broncearte…”, dijo sonriendo.

¡Felicidades!