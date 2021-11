Wanda Nara: Un día de compras para olvidar su conflicto con Mauro Icardi

La crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. Si bien allegados a la pareja aseguran que los intentos de reconciliación continúan, las idas y vueltas son una constante en el matrimonio ya que si bien el futbolista quiere apostar por la familia, a su mujer le cuesta olvidar el affaire que tuvo con la Eugenia “La China” Suárez. Como una típica mujer lastimada, sigue hurgando en sus recuerdos, en sus conocidos y en la papelera del celular de su marido.

Hace unos días encontró varios chat y hasta recibió un mail enviado por un amigo de la China, que confirmaban el encuentro de Icardi y la modelo en el lujoso hotel Le Royal Monceau, el mismo que ocupó Leo Messi con su familia cuando ingresó al PSG. El episodio más triste de la novela de Wanda sucedió un fin de semana en el que ella se había ido a Milán con su hermana Zaira y hasta se enteró que Icardi le habría pagado el pasaje a Eugenia Suárez. Wanda decidió llamar directamente a la China para sacarse las dudas. La respuesta fue tan dolorosa como contundente: 'Sí, es cierto. Estuve con tu marido. Nos encontramos personalmente cara a cara. Pero quedate tranquila porque no llegamos a consumar porque a Mauro...

No pudo.'

La panelista de LAM, Yanina Latorre quien tiene diálogo directo con Wanda Nara comentó que la mediática empresaria le dijo que entre Mauro y la modelo no pasó nada: 'Sólo se dieron un beso apasionado porque él estaba con unas líneas de fiebre y no quería contagiarla de nada', explicó Latorre . Mientras tanto, y para aliviar su dolor, Wanda recorre abrigada, las exclusivas tiendas parisinas como Chanel y Balenciaga coleccionando zapatos, carteras y accesorios para ella y sus dos hijas, según la registró el sitio guacamouly.com. Mientras tanto Mauro Icardi sigue entrenando con el PSG y subiendo fotos a su instagram donde se lo ve feliz con su familia y fiel al look gauchesco que imitó de su cuñado Jakob Von Plessen, el marido de Zaira, quien según rumores, fue cómplice del encuentro. “Me cuesta perdonar”, fue lo último que le habría dicho Wanda a su amada hermana y mejor consejera.