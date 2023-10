Wanda Nara decidió abrir su corazón con los seguidores y luego de confesar que la enfermedad que padece es leucemia, se refirió a la amistad entre el hombre y la mujer y lo que le molesta de quienes buscan incomodarla.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, Wanda Nara le dedicó una indirecta muy directa a L-Gante. Al ser consultada sobre si cree en la amistad entre el hombre y la mujer, la empresaria respondió: "Sí creo. Hasta que se confundieron y me tocó alejarme. Porque soy muy buena amiga, pero si me fallas, me alejo".

De esa forma hizo referencia a lo que habría pasado con L-Gante con quien en principio se la vio muy unida y luego distanciada. Pero como si eso fuera poco, Wanda Nara también lo habría acusado de usarla: "Últimamente me sentí traicionada porque me usaban o hablaban de mi para promocionarse".

Wanda Nara apuntó contra la China Suárez

Otra de las preguntas que le hicieron a la conductora fue si estaba cansada de las mujeres que buscan competir con ella. Pero su respuesta fue clara y letal: "Me ha pasado que se acercan a los hombres con los que estaba yo, simplemente porque estaban conmigo. Quizás si no hubieran tenido una relación anterior conmigo, nunca se hubieran fijado en ellos".

A pesar de que no mencionó a la China Suárez, sus palabras parecen estar dirigidas a ella que se mostró con L-Gante en un evento luego de que el cantante compartiera los Premios Gardel 2023 con Wanda Nara. Esto fue un punto de quiebre en la relación de la conductora con el representante de Cumbia 420.