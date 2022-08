Wanda Nara compartió un detalle que confirma la separación de Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi están atravesando uno de los peores momentos de su relación. Ángel de Brito afirmó que la empresaria nunco pudo perdonar realmente la infidelidad del futbolista con la China Suárez y eso no la deja avanzar con el deportista.

Sin embargo, aunque la intención de divorciarse se haya filtrado a través de un audio de WahtsApp que Wanda Nara le envió a una de sus empleadas, fue ella misma quien dejó ver un detalle que indica que la separación de Mauro Icardi es un hecho.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

En las historias de su cuenta personal de Instagram, Wanda compartió una postal en la que se la ve sin el anillo de casamiento que sí tenía puesto en la entrevista que le brindó a "Intrusos" por ejemplo. Esto indica que al igual que cuando estalló el escándalo del Wandagate, la modelo se habría quitado la alianza.

Es de público conocimiento que la empresaria no da puntada sin hilo en las redes sociales y que conoce el medio mejor que nadie. Aunque cabe destacar que hasta el momento se mantuvo en silencio con respecto al tema, su única reacción fue la postal sin la alianza de casamiento.

La postal que publicó Wanda sin el anillo.

La reacción de Mauro Icardi ante el escándalo del divorcio

Mauro Icardi está en Europa, lejos de Wanda Nara y parece desesperado por demostrar que la relación entre ellos sigue en pie. El futbolista compartió en sus redes diferentes imágenes con su esposa y hasta cambió dos veces la foto de perfil para poner una en la que se los vea juntos.

Como si eso fuera poco, Icardi publicó la siguiente frase: "No sé quien me da más lástima, si lo que inventan cosas de mi vida o los que se las creen?". Y no conforme con eso, publicó un video con una voz en off que dice que todo el mundo opina, mientras él vive su vida.