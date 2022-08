Wanda Nara habría confirmado su divorcio con Mauro Icardi y las versiones estallaron en los medios.

La empresaria habría anunciado esta decisión en un audio que se filtró en LAM que le mandó a la empleada que la denuncia por abandono.

"Yo me vine a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Me quedo unos días más. No puedo más y le pedí el divorcio", le habría dicho la rubia a la empleada.

En medio de las especulaciones sobre los motivos que llevaron a esta decisión, algunos periodista tejieron polémicas teorías sobre las causas.

Guido Zaffora adelantó en América Noticias un detalle que involucra a la China Suárez. "Cuando Wanda hable, y quiere hablar en un canal en el que la están protegiendo, cae la China Suárez", dijo en el programa.

Aunque las miradas apuntan a la actriz, quien habría desatado el polémico WandaGate, en Intrusos Maite Peñoñori aseguró que se trata de una estrategia. Según la panelista, Wanda Nara habría enviado el audio confirmando el divorcio a su empleada como una estrategia para comprobar si ella fue la que filtra los audios que la comprometen.

Wanda Nara, separada: la picante teoría sobre su divorcio con Mauro Icardi

Luego, Marcela Tauro amplió esa teoría y dio más información. "Es un modus operandi. Tengo entendido que a otra persona le hizo lo mismo. También le habría dicho lo mismo a otra empleada, el año pasado.

Más allá de esta teoría, la periodista sumó otro dato picante que revelaría una infidelidad de Icardi. "Icardi habría perdido un reloj importante. Habría aparecido en otro lado, descubrió que había estado con otra persona", dijo.

Qué hizo Mauro Icardi cuando confirmaron el divorcio

En medio de esta polémica, las miradas se posaron sobre Mauro Icardi quien está en París con sus hijos.

Ni bien trascendió el audio de Wanda Nara, el futbolista compartió una curiosa placa en su Insta Stories. "No sé quien me da más lástima, si lo que inventan cosas de mi vida o los que se las creen?", dice la imagen en la que arrobó a la cuenta de Wanda.

Por el momento, la empresaria no dio su versión de los hechos ni confirmó oficialmente su separación. Nara tampoco le devolvió el gesto a su marido y no difundió esta imagen.

La reacción de Mauro Icardi tras el anuncio del divorcio de Wanda Nara